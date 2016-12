Divendres a la nit, escamots conjunts de la Gendarmeria francesa i la Guàrdia Civil espanyola detenien cinc persones a Luhuso, al País Basc nord, en una acció contra els arsenals d’ETA. Els detinguts, però, no eren membres d’aquesta organització, sinó dos periodistes i tres representants de la societat civil –un sindicalista agrari, un viticultor i un activista ecologista i pacifista- encarregats de la destrucció de part de l’arsenal d’ETA.

Aquestes detencions han causat un enorme malestar a la societat nord basca i els mitjans francesos han respost qüestionant l’operació i destacant-ne el risc que suposen per al procés de pau i el desarmament definitiu d’ETA.

Un dels més contundents ha estat el conservador Le Figaro, qui assegura que aquesta és una «operació policial antiETA molt controvertida». Al primer paràgraf explica que si bé les forces de seguretat «la van presentar com un ‘cop a ETA’ tot va convertir-se en un embolic». La resta de l’article descriu el bloqueig a un procés de desarmament normal, per tal de contextualitzar la implicació de persones de la societat civil en aquest cas i destaca el suport rebut pels detinguts per part de càrrecs electes –inclosos dos candidats presidencials- de bona part de l’espectre ideològic.

El progressista Le Monde és molt menys crític, però encara així destaca en una peça la manifestació a Baiona contra les detencions, on es pot copsar l’important suport polític i sindical amb què compten els detinguts. També permet saber els arguments a favor del procés de pau i les denúncies de «cinisme» d’operacions policials com aquesta.

El diari local Sud-Ouest no s’està de definir com un «electroxoc» l’impacte que han tingut les detencions en la societat nord basca. Mentre que la televisió pública France 3 ofereix un perfil dels detinguts on destaquen la seva absoluta rellevància social i les considera persones «de referència» en els seus àmbits.

Contrast amb la premsa espanyola

Aquesta aproximació crítica contrasta amb la cobertura de les detencions als diaris de Madrid. Totes les notícies publicades segueixen acríticament el fil argumental de la versió oferida pel ministeri espanyol de l’Interior.

Així, El País titula: «Cinc detinguts i intervingut un dipòsit d’armes d’ETA al sud de França». ABC: «Cinc detinguts a França amb armes i explosius en una batuda contra els arsenals d’ETA». I La Razón: «Cinc detinguts amb armes i explosius en una operació contra els arsenals d’ETA a França». Uns titulars que donen a entendre que els detinguts són membres de l’organització i fins i tot fa pensar que les armes s’estaven preparant per a ser utilitzades i no per a ser destruïdes. De fet l’ABC en cap moment desmenteix aquesta percepció i fins i tot especula en què els detinguts són «membres legals de la banda».

El País sí que informa millor, però en la línia del discurs oficial descriu el desarmament d’ETA com una «simulació». Una tesi que El Mundo també fa seva des del mateix titular. La Razón es refereix en portada fins i tot al «fals desarmament».