Una nova broma de Twitter acaba a una informatius

L’usuari de Twitter @escanyat va penjar a Twitter, en ple temporal al País Valencià, un vídeo en que un camió passa per un camí inundat en condicions extremes. Ho acompanyava amb un text clarament irònic: “Als collidors de taronja no els paren 4 gotes!”. Tot i això, i alguns detalls més força estranys -el volant es troba a la dreta del vehicle- els informatius de Mediterráneo TV no van entendre que es podia tractar d’un vídeo en broma i van incloure les imatges en una peça sobre les pluges i hi van incloure aquesta recomanació: “sobretot no se la juguen com fan aquests collidors de taronja”.