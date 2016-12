La invasió de ‘notícies falses’ -o les ‘fake news’ tal com són també anomenades- haurien decantat l’elecció del president dels EUA dins un pla traçat per Rússia per augmentar la seva influència. El següent pas de Vladimir Putin seria la desestabilització de la Unió Europea a base de promocionar mitjans de notícies falses i conspiracions que facilitessin l’auge electoral de ‘populistes’ de dreta i esquerra. Aquest és el relat majoritari en els mitjans convencionals i l’establishment polític i econòmic. Es tracta de la batalla per defensar les democràcies occidentals de la ingerència russa o d’una nova guerra freda propagandística -amb Putin com a espantall- per tal de mantenir l’statu quo retallant drets i criminalitzant i censurant mitjans i periodistes ‘alternatius’?

Aquest capítol del programa Behind de Headline de la televisió en línia MintPress analitza un conflicte complex i a múltiples bandes , a més de repassar els temes més censurats del 2016 als EUA.