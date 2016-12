Si sou seguidors habituals de la sèrie Merlí, ambientada a l’institut Àngel Guimerà, us haureu adonat que entre els Peripatètics, els alumnes del professor de filosofia protagonista, no hi ha massa varietat d’orígens. La seva presència es redueix a tres o quatre actrius i actors figurants, que semblen més uns espectres que s’apareixen entre els actors principals que no pas alumnes que formen part del grup. Si la sèrie hagués estat produïda a la Catalunya dels vuitanta i noranta, potser s’escauria que no hi veiéssim alumnes d’orígens diversos i de manera destacada, però que no tinguin un paper assignat en una sèrie actual que te pretensions de reflectir la realitat, em sembla un oblit imperdonable o un error inadmissible.

Ara fa tres anys, des de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual, organisme que acull el CAC, vam iniciar un treball d’anàlisi de les sèries de ficció que es poden veure a Catalunya, per conèixer quina presència hi tenen els personatges que representen la població immigrada d’origen estranger. Les sèries objecte d’estudi van ser, La Riera, de TV3, La que se avecina, El Príncipe, Aída i Familia, de Telecinco i Pelotas, de TVE.

Com explicava en el cas de Merlí, la principal conclusió de l’estudi va ser la poca diversitat d’orígens que hi ha a les sèries. Altres conclusions a les quals vam arribar van ser que “la visibilitat dels personatges immigrants/minories ètniques no és positiva i la imatge que se’n transmet és la de persones poc preparades, analfabetes, exòtiques i, en algun cas, fins i tot perilloses. En paral·lel, les sèries sí que posen de manifest les situacions de discriminació, d’explotació laboral, de racisme i de violència que pateixen aquestes persones i ‘retraten’ obertament els personatges que destaquen pel seu llenguatge i les seves actituds discriminadores, que apareixen, sobretot, en les sèries d’humor.”

L’escassa representació de població estrangera immigrada en les sèries de ficció, és una mancança difícil d’explicar quan el què es pretén és mostrar una realitat, això si, passada pel sedàs dels guionistes que, lliurement decideixen què i qui fan aparèixer i a qui o què invisibilitzen. Com a resultat de tot plegat tenim sèries coixes, que no permeten que persones que pel cap baix ja fa quinze o vint anys que formen part de la nostra societat tinguin papers secundaris o principals com si que passa en televisions d’altres països com França, Alemanya, Gran Bretanya o Estats Units.

Fins quan haurem d’esperar per veure un cuiner o un cambrer d’origen marroquí a La Riera, una policia d’origen senegalès a Nit i Dia o un estudiant de filosofia de la classe de Merlí, compartint protagonisme amb els actors amb papers rellevants?

I no em vingueu a dir que no hi ha actors i actrius d’altres orígens capaços, com tants d’altres, de fer aquests papers o que no cal que tinguin rols de protagonista perquè encara no el tenen a la societat catalana. Ni l’una cosa ni l’altra son veritat i per tant, cal que siguin més i millor representats.

En les recomanacions que vam fer al final de l’estudi, dirigides a guionistes, productors i a les direccions dels canals de televisió, els demanàvem que no excloguin el 15% de la població quan creïn i programin noves sèries i pel·lícules, que vagin més enllà dels rols estereotipats i que aprofitin la seva presència per denunciar situacions de vulneració de drets, discriminacions, xenofòbia i racisme.

I acabàvem fent propostes encaminades a la reflexió del sector audiovisual en relació als dèficits que havíem detectat, amb la intenció de canviar aquest estat de coses, perquè també des de la ficció es construeix l’imaginari col·lectiu d’un país que és divers en orígens, cultures i que ha d’estar més i millor representat si el volem cohesionat.