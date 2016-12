POLAND | Police clear protest blockade outside parliament at press freedom demonstration - @Ruptly pic.twitter.com/rs3ACHnPFV

El Parlament polonès va aprovar una mesura que podria considerar-se relativament menor: una restricció dels periodistes acreditats per cobrir-ne les sessions. Aquesta, però, ha estat llegida en clau d’una retallada dels drets a la informació i a la llibertat de premsa per una bona part de la població. Milers de persones van manifestar-se durant hores a les portes del legislatiu tot i la repressió policial, amb el suport de bona part de l’oposició. Per la seva banda, la majoria parlamentària nega que hi hagi hagut cap tipus de restricció. Aquestes manifestacions arriben en un context de fortes protestes dels treballadors de la televisió pública en defensa d’una línia informativa independent, neutral i sense ingerències del govern.