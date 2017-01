Amb el final de cada any els mitjans publiquen les llistes dels fets més destacats, les dades més rellevants o les claus de l’any entrant. Mèdia.cat ha volgut posar l’accent en cinc xifres del 2016 que han passat desapercebudes o han estat ignorades del tot. Com les altres és una llista subjectiva i que també es deixarà temes importantíssims.

1. 5.000 persones ofegades al Mediterrani.

No tenim la xifra exacta (i segurament ningú la té), però suposa un augment del voltant del 35% dels morts del 2015 pel mateix motiu. Un drama que tot i la cobertura mediàtica regular amb què compta, difícilment apareix destacada als resums de l’any. Encara que molt menys encara el seu germà bessó: els milers de migrants morts tractant de creuar el desert del Sàhara a peu. Una xifra molt més gran o oblidada que la del Mediterrani.

2. 509 morts en accidents laborals a l’Estat espanyol (fins a l’octubre).

La xifra és altíssima i els accidents laborals venen creixent en els darrers anys molt per sobre l’augment de l’ocupació. Amb tot la cobertura mediàtica rebuda és completament ridícula. En la majoria dels casos no es passa de breus on s’informa de la mort del treballador, sense indicar-ne el context. Els incompliments de la legislació sobre seguretat laboral i l’augment de la precarietat laboral són els dos factors sobre els quals creix una sinistralitat que, potser, caldria deixar de catalogar com «accidental». L’últim cas el 31 de desembre a Vilamalla (Alt Empordà).

3 . E ntre 18.000 i 55.000 espècies extingides (un any més) .

Aquesta és una xifra que la Convenció per a la Diversitat Biològica de l’ONU va oferir el 2007. Deu anys després no sembla que s’hagi fet res per tractar de reduir. Es tracta de l’eliminació d’espècies més gran des de la desaparició dels dinosaures i és dona a un ritme cent mil vegades més ràpid que el natural en l’evolució natural. La Unió Internacional per a la Conservació de la Natura manté actualitzada una «llista roja» d’espècies en perill.

4. L’any més calorós de la història.

El 2016 ha estat, per diversos motius, l’any del canvi climàtic. O almenys ho haurà estat fins que el 2017 no el desbanqui. Més enllà de les rituals cimeres i declaracions oficials, l’escalfament del planeta és un fet i avança de forma molt més ràpida i contundent que el que s’havia previst. Així, el mes de maig va ser el més calorós a escala mundial des que hi ha registres, la creació de gel àrtic durant la tardor s’ha enfonsat i l’hivern s’ha fet fonedís.

5. 36 dones assassinades als Països Catalans.

2016 ha estat també l’any en què la violència masclista ha començat a posar-se al centre de l’agenda mediàtica i política. Una visibilització que està ajudant a entendre la profunditat i complexitat del problema. Amb tot, les xifres oficials sobre dones mortes només recullen una mínima part de les víctimes. La iniciativa Feminicidio.net fa un seguiment acurat de tots els assassinats masclistes a l’Estat espanyol (108 comptabilitzant els casos dubtosos) dels quals 36 serien als Països Catalans.