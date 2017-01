«El preu de l’habitatge torna a pujar nou anys després», anuncia avui el principal titular de La Vanguardia, en una notícia que altres mitjans li han donat una importància similar. Fi de la crisi? O retorn de la bombolla immobiliària? Una pista a aquestes preguntes la pot donar el reportatge que Última Hora de les Balears –on els pisos ja estan pujant des de com a mínim l’any passat- destaca avui també com a principal de la portada.

El titular assenyala que «La construcció de pisos cau un 30% i dificulta l’accés a l’habitatge». Una relació causal –entre manca de construcció nova i dificultats d’accés- que el diari fa seva quan en realitat és la lectura d’un sector molt interessat: l’Associació de Promotors Immobiliaris de les Balears (Proinba), única font que se cita en tot l’article.

El president de Proinba assenyala a Última Hora que la manca de requalificacions per convertir més sòl en residencial i la «inseguretat jurídica» són la causa de l’increment dels preus dels pisos a les Illes i les consegüents dificultats «dels joves que volen independitzar-se». «El mercat de l’habitatge a Balears ‘està abocat a ser un bé escàs i amb preus elevats’», segons el president de Proinba.

Sense preguntes

La tesi, però, genera certs dubtes que Proinba no sembla interessada a resoldre i Última Hora tampoc sembla que vulgui contrastar, convertint-se així en simple corretja de transmissió dels promotors. Pot assegurar-se que hi ha una relació causal immediata entre la construcció massiva i la baixada de preus? Les lliçons de la passada bombolla immobiliària no semblen confirmar-ho. Tampoc les informacions addicionals que destil·la l’estudi de Proinba, on s’assenyala que «els compradors, en aquests moments són principalment estrangers i residents d’alt poder adquisitiu». Quines mesures es proposa des de Proinba per protegir els joves balears de l’augment de preus provocat per l’arribada d’estrangers amb alt poder adquisitiu –segons altres fonts principal causa d’aquest augment de preu-? Pel reportatge no se’n pot saber cap.

Tampoc ni Proinba ni Última Hora expliquen com l’increment de nova construcció pot impactar en unes illes limitades per un territori molt definit i afectades per la saturació turística.