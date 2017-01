Un càmera de la televisió local de les Terres de l’Ebre CanalTE va anar a cobrir l’accident d’un camió a Ulldecona el dijous 29 de desembre quan va patir les coaccions i intimidacions d’un treballador d’Abertis sense cap motiu aparent que la provoqués.

El periodista es trobava fora de l’espai de la tanca que delimita l’autopista gravant els treballs de redreçament d’un camió bolcat quan un dels operaris s’hi va encara de males maneres dient-li que no el gravés. Davant la negativa de l’informador, el treballador va sortir de l’autopista, va travessar la tanca i va recórrer els 20 metres per tal de prendre-li la càmera que va acabar llençant per terra i provocant-li diferents danys. Alguns dels altres treballadors d’Abertis van mirar de justificar l’agressor perquè “tenia problemes” i “estava nerviós”.

El periodista va trucar a Abertis demanant la presència d’un responsable i als Mossos d’Esquadra. Quan van arribar els agents, però, l’agressor ja havia marxat i cap dels seus companys va ser capaç d’identificar-lo.

Finalment uns responsables de l’empresa d’autopistes van arribar al lloc dels fets i van reconèixer els fets i l’autoria d’un dels seus empleats i van comprometre’s a pagar els danys infringits.

La demarcació de les Terres de l’Ebre del Col·legi de Periodistes ha emès un comunicat on denúncia aquestes coaccions i mostra la seva preocupació per uns “fets que lesionen greument el dret a la informació de la societat en general”.