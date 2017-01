1961. Uns joves comunistes branden L’Humanité en una de les concorregudes avingudes de Tolosa amb la portada per un “poble algerià unit a França”. Els ideals republicans de ‘Llibertat, Igualtat i Fraternitat’ no és assumpte per pobles conquerits, i els àrabs d’Algèria són obligats a renunciar a l’islam per rebre la ciutadania francesa i poder votar en un país on el 10% de la població és propietària del 90% de la terra cultivable. ‘Poble algerià unit a França’, això sí.

Temps d’Apartheid i privilegis conclosos el 1962 quan guanya el referèndum que dóna pas a la independència política d’Algèria. El resultat: 6 milions a favor de la independència, 16.000 en contra. Aquell mateix any, Algèria ingressà a l’ONU.

Lyndon B. Johnson, el vicepresident que jurà la presidència al costat de la en el mateix avió presidencial que carregava el cadàver de Kennedy, de Dallas cap a Washington, avisà en el seu discurs d’investidura que aprovaria la Llei de Drets Civils, promoguda per Kennedy. Peti qui peti. S’aixecaren i es revoltaren governadors i senadors, republicans i demòcrates, del sud i del nord, diaris i tertulians televisius. Johnson acomplí, i aprovà la Llei del Dret al Vot de 1965 als Estats Units.

El sufragi universal arribà a Rússia i Uruguai el 1917, a Sud-àfrica el 1994 i a Andorra el 1970. Hi ha tantes històries de la lenta però tossuda cursa de la història per a fer els pobles mitjanament presentables, que fa dubtar sobre la necessitat d’escriure sobre fanalets.