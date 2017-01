Fa dos dies es ‘destapava’ gràcies a un compte d’Instagram anomenat Infobaqueira que l’estació d’esquí de Baqueira Beret estava transportant neu amb camions i helicòpters des de cotes més altes per tal d’aconseguir un gruix mínim per garantir que es pogués esquiar a les pistes.

Aquestes pràctiques s’anaven produint –pel que s’ha informat- des de principis de desembre, però ha calgut tot un mes perquè els mitjans se n’adonessin o ho consideressin noticiable. (La Vanguardia ho va deixar caure llavors dins un reportatge sobre el bon estat de les pistes d’esquí catalanes sense que ningú li donés la més mínima importància).

Un cop publicat, però, no sembla que hi trobin res estrany. El País, per exemple, aporta una de les notícies més extenses i elaborades sobre el tema. Explica que la manca de neu afecta les estacions d’esquí d’arreu d’Europa i que a “Àustria, Suïssa i Alemanya s’estan reproduint les mateixes imatges”. També s’inclouen declaracions de les direccions d’altres estacions catalanes on s’explica que si no fan el mateix, és “perquè no poden” i es deixa clar que la pràctica “és legal si es limita a l’espai natural concedit en la gestió de l’estació”. I fins i tot una entitat ecologista que no sembla tenir cap problema amb aquesta història mentre es compleixi la llei, un punt que “no creu que estigui passant”. Llavors, cap problema?

Paradoxalment l’apunt més estrany de la notícia l’ofereix la mateixa estació d’esquí de Baqueira Beret, qui no ha volgut respondre a “a la sol·licitud d’El País per explicar el procediment d’extracció i transport de la neu”. Només un portaveu s’ha limitat a afirmar que “es tracta d’un recurs puntual”. Però, si no hi ha cap problema, per què aquest recel a informar? En la notícia publicada per El Periódico un portaveu de l’estació mostra el seu malestar “per la difusió d’unes imatges que, segons ha dit, condueixen a engany i que s’han divulgat a través d’un compte d’Instagram que no té res a veure amb l’empresa”. Una altra dada curiosa, ja que realment sembla un compte d’Instagram dedicat a la promoció de l’estació. Però llavors per què l’empresa es molesta amb un perfil dedicat a fer-li publicitat i que ha publicat unes imatges amb una clara voluntat propagandista?

Casualment, només poques hores després que la notícia arribés als mitjans, l’estació d’esquí ha pogut informar que la baixada de temperatures ha fet ja innecessari l’ús de camions i helicòpters, ja que ha permès posar en marxa els canons de neu artificial. Una dada que, aquesta vegada sí, ha arribat de forma immediata als mitjans i agències. Una velocitat comunicativa que mostra, una vegada més la incomoditat de l’estació amb una notícia que, en canvi, els mitjans no semblaven veure tan negativa.

Potser l’explicació –i això és només una hipòtesi- prové que els seguidors a les xarxes socials de Baqueira Beret –poden llegir-se els comentaris a Instagram- i la mateixa direcció de l’empresa tinguin més clar que periodistes i mitjans el problema d’un model turístic que necessita pràctiques com aquesta. A hores d’ara sembla indiscutible que la tendència generalitzada a tenir cada cop menys neu –més enllà d’hiverns puntualment més bons o més dolents- està relacionada amb el canvi climàtic. Un canvi climàtic exacerbat i accelerat per l’ús massiu del transport privat que fan servir els esquiadors per arribar a les pistes. O pels camions i helicòpters que transporten la neu.

L’episodi dels camions i helicòpters pot explicar-se com una anècdota o com un exemple sobre com el canvi climàtic ho canviarà tot de forma irremeiable per molt que es facin esforços amb cert toc de ridícul com aquest. O també es pot llegir com un heroic esforç d’una empresa per mantenir contents els seus clients. Sembla que els mitjans han optat, sobretot, per la tercera.