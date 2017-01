La Vanguardia publica avui la segona part d’una àmplia enquesta política amb una sèrie de preguntes sobre el referèndum i la independència. A la portada en paper el titular escollit per presentar la informació assegura que «El referèndum pactat s’imposa a l’unilateral». En digital que «La majoria vol un referèndum pactat i descarta la unilateralitat».

Aquests titulars però són –com tots- una interpretació de les dades que aporta l’enquesta i n’hi ha d’alternatius. Aquí en proposem tres:

1. Rajoy bloqueja un referèndum desitjat per tres de cada quatre catalans.

Aquesta seria segurament la conclusió més rellevant de l’enquesta. I és que el suport del referèndum no només és massiva i hegemònica entre la societat catalana sinó que, a més, no para de créixer, segons enquestes com aquesta i altres. A pesar d’aquesta massiva petició democràtica que permetria resoldre el conflicte definitivament, l’executiu de Madrid i els seus principals suports parlamentaris es neguen en rodó a fer cap pas en aquesta direcció.

En lloc d’això La Vanguardia destaca una suposada incompatibilitat entre el referèndum pactat i l’unilateral, talment com si fossin dues opcions iguals i viables. O com si el fet de preferir un referèndum pactat pressuposés renunciar-hi en cas que aquest fos impossible. Una trampa similar –però portada a l’extrem- la va fer El Periódico el 17 de desembre passat. Llavors, per il·lustrar els resultats d’un sondeig propi sobre el referèndum van posar els partidaris de fer-lo pactat a la mateixa columna dels que no volien fer-lo, contraposant-los als que el preferien fer encara que sigui de forma unilateral.

2. El suport al referèndum duplica el de la reforma de la constitució.

Segons La Vanguardia la solució preferida per resoldre el conflicte és «la reforma de la Constitució que reconegui les demandes dels catalans». Amb un redactat tan vague no acaba de quedar clar que hauria d’incloure aquesta suposada reforma de la constitució. I si hauria d’incloure regular la celebració de referèndums d’autodeterminació, que és la «demanda» que uneix més catalans.

3. El ‘sí’ i el ‘no’ a la independència en empat tècnic.

Aquest és el titular escollit pel diari del Grupo Godó en un dels subtítols i és totalment lògic tenint en compte que la diferència –a favor del ‘sí’- és de quatre dècimes i el marge d’error de l’enquesta és de 4,1%. Un titular més acurat que el que ha fet, per exemple, Vilaweb, qui ha destacat la victòria dels independentistes. El problema és que quan fa dos anys el CEO va publicar una enquesta amb un empat tècnic similar però amb un lleuger avantatge a favor de ‘no’, La Vanguardia va titular que «El ‘no’ a la independència guanyaria ara al ‘sí’, segons el CEO».