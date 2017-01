El maig de 2009 vaig passar un cap de setmana a la casa rural ‘Cal Manjo’ , al municipi de Montgai (la Noguera). Es tractava de descansar uns dies amb la família i visitar els voltants, començant per Balaguer, la capital comarcal. El propietari de la casa, en Josep Maria, només arribar va oferir-se a ensenyar-nos una cosa que aleshores encara no sortia a les guies turístiques de la zona: les trinxeres abandonades del front del Segre de la guerra civil. Semblava que li feia una especial il·lusió ensenyar-nos-les i, de la manera que ens en donava detalls, ens va contagiar les ganes de veure-les.

Ens hi va acompanyar una tarda, poc abans de la posta de sol, i vam quedar sorpresos dels centenars de metres de trinxeres excavats a la roca, en un turó a la vora de Montgai, i del seu bon estat de conservació (vegeu la foto, feta aquell dia), malgrat les dècades que havien passat sense que ningú els fes cas.

Des de llavors que em pregunto com pot ser que tinguem testimonis tan nítids d’uns fets bèl·lics recents passats al nostre país i que no els explotem ni en fem motiu de visites organitzades, ara que el turisme de memòria històrica sembla que va a l’alça. No pas per morbositat ni complaença del militarisme, ans al contrari, per transmetre als nostres fills i néts l’absurditat d’una guerra i les seves conseqüències nefastes.

Tot això em ve al cap quan TV3 anuncia la sèrie documental ‘Trinxeres’, de sis capítols, que s’emetrà aquest trimestre, i que, segons el que explica el seu servei de premsa, és “un recorregut a peu per l’últim front de la guerra civil del 1936-39 a Catalunya, des del Pirineu fins al delta de l’Ebre, al llarg de 350 kilòmetres”. Carles Costa, Eloi Vila i Marc Juan en són els presentadors.

El tràiler de la sèrie , difós per les xarxes, apunta a una producció audiovisual de gran qualitat, tant argumental com de realització, en la línia del que ens té acostumats el departament de Nous Formats de TV3. Saber que s’ha fet en coproducció amb Funky Monkey , l’empresa que va signar aquella meravella de sèrie que es deia ‘Som dones’ –injustament relegada al 33-, ja és tota una garantia.

Així doncs, espero amb candeletes l’inici de la sèrie, anunciada primer per la tardor i després endarrerida al segon trimestre de la temporada, amb ganes de saber quins altres vestigis queden de la guerra civil, a part dels que vaig poder visitar personalment a la Noguera. Però sobretot em plaurà de conèixer les històries viscudes pels pocs avis que encara queden i que van haver de lluitar en aquell front, sigui en un bàndol o l’altre. Recordaré quan me les explicava el meu sogre, en pau descansi, amb tota mena de detalls, perquè, malgrat la seva avançada edat, conservava totes les escenes dantesques d’aquells mesos d’infern a la serra de Pàndols i Cavalls gravades al cervell.