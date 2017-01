Andreu Buenafuente va convidar al seu programa al psicòleg i escriptor de best sellers d’autoajuda, Rafael Santandreu. Abans de començar l’entrevista, però, el còmic avisa d’una cosa que no li havia passat mai: “un convidat m’envia l’entrevista feta amb les preguntes amb les respostes”. Santandreu s’ha justificat dient que “els periodistes fan molt males entrevistes i fan preguntes que un no vol respondre”. Finalment Buenafuente opta per no utilitzar l’entrevista feta per “evitar que em substitueixin per una màquina”.