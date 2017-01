Quina és la relació de Mercadona amb Bárcenas i Oleguer Pujol i per què no se’n parla?

La declaració de Luis Bárcenas davant el jutge va generar una lògica expectació –que inexplicablement va caure també molt ràpid- i va copar portades. Tots els mitjans van destacar-hi redactors i van incloure cròniques força extenses de les seves paraules. Amb tot, aquesta àmplia cobertura va deixar passar per alt un detall que, potser, seria més rellevant del que sembla. Quines són les relacions de Luis Bárcenas amb Mercadona i l’imperi econòmic de Juan Roig?

Per posar un exemple, l’extensa crònica –«minut a minut»- de El País no esmenta ni una sola vegada la cadena de supermercats. En el millor dels casos la relació de Bárcenas amb Roig no ha passat de ser una anècdota graciosa, presentant l’extresorer del PP com un «expert en fruita que venia llimones a Mercadona».

Pocs mitjans –una excepció ha estat Infolibre– han posat una mica més el focus en aquesta relació entre els negocis exportadors del també extresorer popular Ángel Sanchís –que la Fiscalia sosté que era una trama per blanquejar diners- i Roig. Si això va ser un esquema d’evasió fiscal, quin grau de responsabilitat o participació hi té l’empresari valencià? Cal no oblidar que Roig apareixia com a donant del PP als famosos «papers de Bárcenas» –encara que ell ho ha negat sempre- i com a tal va ser cridat a declarar en condició de testimoni pel jutge Pablo Ruz el 2014.

Oleguer Pujol i Atitlan

Tampoc va aparèixer cap menció a Atitlan –l’empresa de capital risc de Roig- en les informacions sobre la declaració d’Oleguer Pujol la setmana passada. Aquesta compareixença va obtenir una cobertura molt desigual i partidista –segons si els mitjans eren de Barcelona o Madrid- però va haver-hi consens a l’hora d’evitar cap referència als vincles de Pujol amb Roig.

Fins i tot quan la seu d’Atitlan va ser escorcollada l’octubre del 2014 per la seva relació amb la presumpta trama de blanqueig d’Oleguer Pujol, la majoria de mitjans van silenciar o menystenir que aquesta és una peça clau de l’entramat empresarial de Mercadona i van oblidar la relació professional i familiar del seu gerent, Roberto Centeno, amb Juan Roig. Tampoc cap mitjà ha fet un seguiment d’aquest cas.