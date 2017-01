La condemna del cantant de Def Con Dos, César Montaña, molt més conegut pel nom artístic de César Strawberry, per uns tuits amb bromes sobre enviar «tortells-bomba a La Zarzuela» o un nou segrest d’Ortega Lara ha provocat una lògica reacció de bona part del periodisme progressista.

Un dels articles més contundents i que més difusió van tenir per les xarxes socials va ser la columna d’opinió de Manuel Jabois a El País. L’autor denuncia el perill per a la llibertat d’expressió que suposa la sentència, recorda que el veritable discurs de l’odi i les amenaces reals a les xarxes socials en realitat no es persegueixen i, finalment, alerta que el que es busca és «esclafar dissidències».

El text mostra segurament la contundència que els fets requerien i és important que el publiqui un mitjà tan identificat institucionalment amb el règim actual a l’Estat espanyol. Tot i això se li poden trobar algunes mancances, com per exemple que no contextualitzi la condemna a Strawberry dins l’anomenada Operació Aranya, la campanya de la Guàrdia Civil per perseguir tuitaires per simples delictes d’opinió, i que és una de les principals fonts de violacions de la llibertat d’expressió ara mateix.

També estaria bé recordar com el mateix El País, ha informat sobre les diferents fases de l’Operació Aranya i preguntar-se si aquesta cobertura hauria pogut ajudar a legitimar sentències com les d’Strawberry.

Per exemple, el 2014, després de la primera fase de l’Operació Aranya, El País titulava que «La Guàrdia Civil busca 200 persones que enalteixen ETA a les xarxes socials». L’article utilitza com a única font els agents encarregats de l’operació i es presenta com un operatiu antiterrorista, sense que suposi cap contradicció que la mateixa Guàrdia Civil reconegui que «cap d’ells [dels detinguts] ha tingut relació directa amb la banda o l’entorn violent». En canvi, l’únic esment a les possibles violacions de la llibertat d’expressió és una desqualificació a aquesta possibilitat.

Altres vegades El País ha anat informant de les diferents fases de l’Operació Aranya –inclosa la detenció de César Strawberry- i en tots els articles pot notar-se el total acriticisme vers aquesta, la manca de fonts contràries o independents i la justificació dels arguments policials. Precisament una de les primeres condemnades per aquesta operació va explicar a Mèdia.cat el desinterès dels mitjans a saber la seva versió dels fets.

El cantant de Def Con Dos ja va ser absolt en una primera instància, en una sentència molt celebrada però que obria la porta a l’actual condemna, així com a mantenir la persecució de tuitaires.