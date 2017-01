Carles Puigdemont es va enfrontar ahir a un format televisiu complex. Un programa – Jo pregunto – en directe en què seria entrevistat per una dotzena de ciutadans anònims sense saber qui eren ni les preguntes que li farien. És certament un panorama poc habitual en aquest entorn polític i mostren un grau de valentia ressenyable. El resultat, però no sembla haver agradat massa a càrrecs institucionals de PDECat –fins i tot el partit oficialment-, que han criticat durament TV3 i que han alimentat les tesis conspiratives.

També reconeguts periodistes de diferent signe s’han sumat al carro de criticar el format d’elecció d’entrevistadors del programa. Els més destacats probablement són Pilar Rahola –qui ho ha verbalitzat a RAC 1– o el director del digital e-Notícies, Xavier Rius, qui en una piulada feia referència a un suposat «parany» d’ERC a Puigdemont.

No hi fa res que TV3 hagi estat –almenys aquesta vegada- completament transparent en el procés de selecció. Ni tampoc que hagin estat els mateixos participants –inscrits voluntàriament- al programa els que hagin escollit els seus representants per a l’entrevista després de dos debats previs, els vídeos dels quals es poden trobar al web de la televisió pública.

Les tesis conspiratives van començar a circular mentre el programa encara estava en emissió, amb la viralització d’una llista amb els suposats càrrecs polítics i sindicals que van compartir a les xarxes socials alts càrrecs de la Generalitat o periodistes com la mateixa Rahola. Un llistat que no només conté errades importants –no hi havia cap vicesecretari de la CUP ni cap delegat d’Unió de Pagesos- sinó que també es considera com a «càrrec polític» la «portaveu dels veïns de l’edifici Venus de la Mina» o a una interventora electoral. A més s’atribueixen càrrecs a simples afiliats o associats de base –aquí una llista més seriosa elaborada per Vilaweb– i aquests «càrrecs» es contraposen a uns mítics «ciutadans normals». Fins a quin punt TV3 ha d’informar –i fins i tot ha de saber- que una persona és sòcia de l’ANC o de SCC? (N’hi havia una de cada col·lectiu).