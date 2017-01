‘Bones notícies’ per a La Caixa que la campanya de l’Obra Social no tuitejarà

‘Bones notícies’ per a La Caixa que la campanya de l’Obra Social no tuitejarà

Per celebrar el Dia del Periodista, l’Obra Social “La Caixa” ha demanat avui als professionals de la informació que etiquetin “bones notícies” a les xarxes socials. Des de Mèdia.cat fem un recull d’algunes notícies recents sobre “la Caixa” que es poden considerar “bones” segons qui les llegeixi.



“Avui es celebra el dia del Periodista al nostre país, i des de l’Obra Social “la Caixa” volem celebrar-ho amb una petita acció a Twitter que ens ajudi a demostrar que els mitjans i els periodistes sí publiquem bones notícies” [sic]. Així comença un missatge enviat avui des de la Fundació “la Caixa” a alguns professionals de la informació i remès també als mitjans de comunicació.

La campanya, que ha “involucrat els principals mitjans del país”, pretén que, durant aquesta setmana, quan periodistes i mitjans pengin una “notícia positiva” hi afegeixin les etiquetes #NotíciaAmbÀnima i #DiaDelPeriodista. L’organització aclareix que les notícies poden ser sobre l’Obra Social “la Caixa” o no. L’objectiu és que, quan algú filtri per aquestes etiquetes, es trobi amb “una galeria de bones notícies que aportin petites o grans dosis d’esperança al dia a dia”.

Si bé les accions benèfiques de l’Obra Social “la Caixa” acostumen a ser protagonistes de notícies positives als mitjans, en la cobertura que se’n fa no s’acostumen a relacionar amb les accions que duu a terme l’organització mare, l’entitat bancària Caixabank. Des de Mèdia.cat fem un recull d’informacions publicades les darreres 24 hores que són “bones notícies” per al banc:

El preu de la llum bat aquest dimecres un nou rècord des de 2013. Gas Natural, que té “la Caixa” com a principal accionista, és una de les principals operadores que es beneficiaran de la pujada. La bona notícia, però, podria no ser tan positiva per a la companyia. El ministre Álvaro Nadal ha anunciat que el govern obligarà els principals operadors a presentar ofertes al mercat Mibgas per reduir el preu del gas i així abaratir el mercat elèctric.

Els plans de pensions creixen un 3,67% el 2016 i Caixabank lidera el sector. En ple debat sobre la sostenibilitat de les pensions, els plans privats passen per una època daurada. Caixabank, líder absolut, té una quota de mercat del 21,56% i gestiona quasi 15.000 milions d’euros en plans de pensions.

Fainé “fitxa” un amic personal del president colombià per assegurar-se el negoci en aquest país. El president de Gas Natural i de la Fundació Bancària “la Caixa”, Isidre Fainé, ha situat al patronat de la fundació Shlomo Ben Ami, exministre d’Israel i exembaixador d’aquest país a Espanya. Ben Ami és amic personal del president colombià Juan Manuel Santos i assessor en el procés de pau amb les FARC. La jugada de Fainé pretén millorar els contactes de Gas Natural amb el govern de Bogotà, amb qui es troben en plena negociació a causa dels problemes amb una empresa seva, Electricaribe.

Anant una mica més enllà de les darreres 24 hores, trobaríem informacions que segurament no són “bones notícies” per a Caixabank, però sí per a altre col·lectius socials:

Un jutjat de Sevilla que obliga a compensar un particular per la manipulació de l’Euríbor. El cas s’origina en demanda presentada per un particular contra Barclays Bank SAU, que avui forma part de CaixaBank. En cas que la sentència acabi sent ferma i la decisió s’estengui, suposaria una enorme despesa per als grans bancs.

Més banquers podrien anar a la presó. Per primera vegada, aquest dimarts alguns responsables de l’anomenat “escàndol de les caixes” van entrar a presó. Són cinc exdirectius de Novagalicia Banco que s’hauran de passar dos anys entre reixes. Però les cúpules d’altres entitats bancàries podrien acabar igual. Entre els investigats hi ha nou exidirectius de Banca Cívica, entitat absorbida per CaixaBank. Els motius són presumptes irregularitats en la sortida a borsa, administració fraudulenta, falsificació comptable i apropiació indeguda.

CaixaBank haurà de posar 110 milions d’euros més per les devolucions de les clàusules sol. La banca ha quantificat el cost de tornar les quantitats cobrades a causa de les clàusules sol. CaixaBank assegura que comptava amb una provisió de 515 milions d’euros per aquest concepte però proposarà al consell d’administració augmentar-la amb 110 milions addicionals.

En moltes informacions sobre Caixabank també s’acostumen a obviar, per motius evidents, els seus vincles amb els principals mitjans de comunicació del país. Contractes de publicitat milionaris de Caixabank o d’algunes empreses participades amb el Grup Zeta, Prisa o Godó; la participació en l’accionariat del Grup Prisa (propietari d’El País o la Cadena Ser); o els crèdits per 48,7 milions d’euros concedits a Javier Godó Muntanyola, editor de La Vanguardia, en són alguns exemples.

A l’hora d’escriure aquesta notícia, l’etiqueta en català no tenia pràcticament participació. En canvi, a la versió castellana (#NoticiaConAlma), periodistes i comptes corporatius de mitjans com l’Agència EFE, Cuatro, Ràdio Nacional d’Espanya, Diario Sur o Diario de Navarra havien compartit algunes notícies com aquestes: “Una oncòloga madrilenya, premiada per fer un assaig clínic sobre el càncer”, “Dues xineses aconsegueixen reunir-se amb la seva mare 28 anys després de ser segrestades” o “Nieve i Nebraska, dues de les linxs que s’alliberaran a Jaen”.