Les dificultats per accedir a un habitatge no són noves. Tampoc ho és l’ocupació de pisos buits per tal de resoldre -ni que sigui momentàniament- aquesta necessitat. Però com s’ha informat d’aquest fenomen al llarg dels anys? El projecte de l’equip d’Audiovisuals del CCCB Soy Cámara ha recuperat una notícia sobre desnonaments produïda pels serveis informatius de l’Ajuntament de Barcelona a finals dels anys 70 i l’ha contraposat amb la cobertura d’un altre desnonament al barri del Clot el 2011 per tal d’evidenciar aquests canvis.

Soy Cámara és un programa del CCCB de vídeo-assaig que anteriorment s’emetia TVE i que la primavera passada va passar a YouTube.