Avui s’han fet públics els guardonats pels XXXIV Premis Internacionals de Periodisme Rei Joan Carles, que concedeixen conjuntament l’Agència EFE i l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI) en diferents categories. Un dels principals premiats és el periodista i escriptor espanyol Arturo Pérez Reverte, guanyador del premi Don Quijote –dotat amb 9.000 euros- per l’article d’opinió «Els gots de l’emperador Valent» publicat al dominical XL Semanal, repartit amb els diaris del Grupo Vocento, el setembre del 2015.

A l’article Pérez Reverte no té cap problema d’equiparar l’actual arribada de refugiats a Europa amb l’entrada de gots a l’Imperi Romà l’any 376 i que van suposar un dels principals motius que accelerarien la fi de l’imperi, almenys en la seva part occidental. Així doncs, segons l’escriptor ens trobaríem davant «una conjuntura inevitablement històrica, doncs estem on estaven els imperis incapaços de controlar les onades migratòries, pacífiques primer i agressives després». Unes migracions que al text es defineixen com «una guerra» que comportarà la fi de la civilització europea per culpa de la incapacitat militar –una incapacitat «feliç», sosté- d’aquesta societat. El conflicte social –«inevitable» segons l’autor- que s’imposarà en la lluita per uns recursos limitats no tenen l’origen en la desigualtat o l’acumulació per una minoria, sinó en «la instal·lació dels gots, quan en són massa, a l’interior de l’imperi». L’article en canvi obvia –en aquesta descripció sui generis dels problemes globals- l’intervencionisme militar europeu a Àfrica o el Pròxim Orient o evita cap menció a l’expansió colonial.

Si bé és cert que el premi Don Quijote es concedeix a la «qualitat lingüística i bon ús, defensa i enriquiment de l’idioma espanyol, sense tenir en compte el tema de la notícia, la importància o repercussió», no deixa de ser paradoxal que un jurat organitzat per l’AECI i vicepresidit per un representant de la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional hagi optat per reconèixer un article que obertament s’alinea amb les tesis xenòfobes de l’extrema dreta europea.

Jordi Basté premiat

En la categoria de ràdio ha estat per un treball en català. Concretament la cobertura dels atemptats de París del programa El Món de RAC1 dirigit per Jordi Basté. És una de les poques ocasions que s’ha premiat un treball en aquesta llengua.