El Mundo Today –el digital de notícies humorístiques que altres mitjans a vegades s’han pres seriosament i han repicat- és una institució a les xarxes socials. Fins al punt que ha generat els seus mateixos refranys. «Sembla El Mundo Today… però no» és un encapçalament habitual a Twitter a l’hora de destacar aquelles informacions ridícules o inversemblants que bé mereixerien ser al diari humorístic però en canvi ha publicat la «premsa seriosa».

La detenció de quatre joves a Xiva (La Foia de Bunyol) per pintar de rosa l’estàtua del torero Enrique Ponce i fer una pintada anomenant-lo «assassí» bé sembla de El Mundo Today, però… no. No ho és.

Els mitjans valencians –i alguns madrilenys– informaven ahir del desenvolupament de l’«operació Esprai» desenvolupada conjuntament per la Guàrdia Civil de la localitat i l’Equip de la policia Judicial de Riba-roja del Túria. Gràcies a l’ingent esforç investigador de l’anomenada operació, les forces de l’ordre van aconseguir descobrir que quatre joves de la localitat –inclosos dues menors d’edat- «compraren el mateix dia dels fets, el 6 de gener, diversos pots de pintura en esprai en un establiment de la localitat». L’acció –de pintar de rosa una estàtua, pot semblar molt fàcil- però la Guàrdia Civil ha informat –i els mitjans han reproduït- que «els implicats anaven proveïts de motxilles per portar els pots de pintura, així com dessuadores per canviar-se. Un dels homes presumptament va ordenar i participar amb els altres dos en la realització de les pintades, mentre que les dues dones exercien tasques de vigilància i avis».

La notícia sembla tan important que alguns diaris –El País o Levante, per exemple- han enviat un redactor a parlar amb els agents i cobrir les seves declaracions.

Cap mitjà li ha semblat estrany, però, una dedicació tan àmplia de recursos per uns fets que el més probable és que només siguin tipificats com una falta de danys. Una pregunta que, en tot cas, tenia resposta preparada: la Guàrdia Civil ha acusat els detinguts d’un «delicte d’odi» que preveu penes d’entre un i quatre anys per als seus autors.

Tampoc cap mitjà ha preguntat al cos policial sobre possibles dubtes a l’hora de tractar d’aplicar aquest article penal per a una acció de denúncia –per molt il·legítima que es consideri- del toreig i el maltractament animal. Només l’article de El País, que reprodueix sencera la definició de delicte d’odi, permet entreveure cert posicionament.