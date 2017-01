El cantant del grup Def con Dos, César Strawberry, va ser condemnat aquesta setmana pel Tribunal Suprem espanyol per una sèrie de piulades on feia bromes sobre Carrero Blanco o Ortega Lara. Dilluns va ser entrevistat per Andreu Buenafuente al programa Late Motiv on ambdós van parodiar la persecució de l’humor a les xarxes socials, una de les amenaces a la llibertat d’expressió més greus del moment actual.