Sota el lema ‘Save the link’ (Salva l’enllaç), associacions civils, internautes i partits polítics estan intentant que la unió Europea no aprovi una directiva que obligaria a pagar per enllaçar continguts de tercers, d’una forma similar a com l’anomenat “Canon AEDE” ja fa a l’estat espanyol. Al vídeo, eurodiputats de tots els grups i de set països diferents exposen les diferents raons per salvar el dret a enllaçar lliurement a Internet, i que inclou motius com la llibertat d’informació i de premsa, la restricció del pluralisme informatiu o la llibertat d’expressió a Internet.