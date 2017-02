Un reportatge sobre el sistema d’aïllament a les presons catalanes inaugura amb gran impacte la nova etapa del projecte

L’Anuari Mèdia.cat dels silencis mediàtics del 2017 comença a caminar amb canvis importants en el seu format, si bé es mantindrà el seu esperit de periodisme en profunditat, rigorós i disposat a posar el focus allí on fa més falta. Enguany ja no es presentaran tots els reportatges de cop, sinó que s’aniran publicant al web de forma escalonada per tal d’aconseguir més repercussió i impacte i també poder adequar-se més a l’actualitat. Sí que es mantindran, però, l’edició d’un llibre en paper que inclourà tant els millors reportatges publicats així com continguts exclusius, com infografies, almanacs o ampliacions de temes.

El primer dels reportatges de l’Anuari 2017 va publicar-se dimarts. Una radiografia a fons del DERT (Departament Especial de Règim Tancat), el sistema d’aïllament a les presons catalanes, una presó dins la presó de la qual pràcticament mai se’n parla. El reportatge va publicar-se coincidint amb l’inici de les sessions del grup de treball parlamentari que analitzarà el DERT.

El reportatge inclou imatges en vídeos de 360 graus de tot el mòdul DERT de la presó de Brians 1, sent la primera vegada que un mitjà aconsegueix gravar a l’interior d’un d’aquests mòduls. Una entrada que ha necessitat mesos de gestions i que no ha estat senzill. Tot i això, Sergi Franch, coautor del reportatge, destaca «l’esperit de col·laboració de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, que han posat totes les facilitats per entrar al DERT tot i les dificultats logístiques i tècniques d’entrar a un espai d’aquestes característiques».

L’interès per explicar com era un DERT «per dins» va iniciar-se després del reportatge «La mort de Raquel», publicat a l’Anuari Mèdia.cat 2016. «Llavors des de la Direcció General ens van convidar que no parléssim des del desconeixement i que entréssim a veure’ls –explica Franch- dins d’un pla de millores del model. Hi ha hagut quatre suïcidis en uns mesos i són conscients que hi ha un problema i que cal afrontar-lo».

Sònia Calvó, coautora del reportatge, destaca les facilitats pel «privilegi» de filmar dins la presó i parlar amb presos i funcionaris, encara que demana que aquestes «s’haurien de donar més sovint». Calvó espera que reportatges com aquest serveixin per posar el tema de les presons «a l’agenda dels grans mitjans».

Per ara l’impacte del reportatge sembla que acompanya els desigs de Calvó. Elisenda Rovira, coordinadora de l’Anuari Mèdia.cat, destaca «la gran difusió per les xarxes socials, així com el ressò a mitjans de comunicació amb gran audiència», inclosos l’Ara, Públic, Eldiario.es i TV3.