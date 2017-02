La cobertura del judici a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau ha rebut un enfocament –com tot allò que envolta el ‘Procés’- d’altra tensió emocional i opinatiu. Així, mentre la premsa més sobiranista ha donat un to èpic al judici i ha destacat el gran suport popular dels encausats, des de Madrid s’ha parlat de «desafiament» i «pressió als jutges». També, en un curiós intercanvi de papers, s’ha acusat Mas de «buscar utilitzar el judici», com si fos l’expresident que hi ha forçat la llei per tal de buscar l’enfrontament i no la Fiscalia qui ha forçat una interpretació jurídica per anar a judici.

Per fer-se una idea amb una certa distància i potser menys acalorament potser és bo acudir a la premsa internacional. Al contrari del que han assegurat alguns digitals, la cobertura del judici està sent força àmplia i inclou els principals mitjans tant europeus com estatunidencs. El periodista Albert Cuesta ha elaborat un recull bastant complet que es pot consultar aquí.

Excepte The Guardian, que en el titular també defineix Mas com a «desafiant», la línia argumental de la majoria de titulars s’acosta més a la versió catalana –traient-li, això sí, el component emocional. Els titulars que expliquen com l’expresident és jutjat per «organitzar una votació» són majoria i inclouen mitjans com Le Monde o Associated Press (que és la font de The New York Times i ABC News, entre altres).

Le Parisien o Europe 1 no inclouen termes com «votar» o «referèndum» en els titulars, però sí que destaquen la filiació ideològica de Mas com a «independentista», pel que donen validesa implícita a la tesi del judici polític.

La BBC va encara més enllà i defineix la causa com un «judici català» i destaca les «grans multituds» al carrer. Altres (com Radio France International o Libération) destaquen que el judici suposa una oportunitat per als independentistes. I Politico alerta del «risc» -per a la justícia de convertir «els líders catalans en màrtirs de llur causa».