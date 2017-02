La tercera edició del Mapa de la Censura als Països Catalans ja es troba operativa a la xarxa i amb una dotzena de casos recollits només el mes de gener. El Mapa de la Censura és una eina col·laborativa elaborada a través de google maps per tal de mapejar i visibilitzar aquells casos de censura, pressions i limitacions a les llibertats d’expressió, premsa o informació, així com també artístiques o acadèmiques. El projecte compta amb el suport de la Fundació Catalunya Fons i tothom qui ho vulgui pot aportar informacions i denúncies a media.cat@grupbarnils.cat.

Aquest mapa s’inspira projecte europeu Index on Censorship , que també recull intents de censura contra la llibertat d’expressió al continent. Després d’una primera versió «en proves» el 2015, el projecte del Mapa de la Censura ha estat actiu –amb importants millores- al llarg de tot el 2016 , durant el qual s’han recollit 122 denúncies , tant per l’equip de Mèdia.cat com per aportacions de lectors que després han estat contrastades. El mapa ha tingut més de 19.000 visites al llarg de l’any.

La recopilació durant tres anys de dades ha permès avaluar com evoluciona la censura als Països Catalans i quines són les principals amenaces a les llibertats d’expressió, premsa i informació. La persecució judicial de la llibertat d’expressió a les xarxes socials i els menyspreu i pressions de periodistes que estaven exercint la seva feina aplega la majoria de casos. Més minoritàries, però també més greus, han estat les amenaces i agressions físiques, sobretot per part de l’extrema dreta, però també policies i manifestants.