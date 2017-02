Les xarxes socials i les aplicacions específiques de l’àmbit del turisme encara no han substituït del tot els mitjans de comunicació tradicionals a l’hora d’influir en els possibles compradors i clients, però poc n’hi falta. Igual com són pocs els qui encara van a reservar el bitllet d’avió a l’agència de viatges, també som pocs els qui abans de reservar una habitació d’hotel o una taula a un restaurant no comprovem què en diuen altres clients a plataformes com Booking o TripAdvisor. A Booking, per exemple, hi ha més de 113 milions de comentaris d’usuaris: fins i tot si en restem els comentaris falsos i els interessats, en continuen quedant molts, i acaben sent molt útils.

Potser per això, potser perquè la paella era excel·lent o potser perquè els amos em van caure molt bé, em vaig decidir a fer un comentari a TripAdvisor després de dinar al restaurant Racó de Canya d’Almenara (Plana Baixa), a la vora de Castelló. El meu comentari, ben inofensiu, feia així: “El menjar és excel·lent i el tracte exquisit, o sigui que fer-hi una visita és més que recomanable”. Al robot que va rebre el meu comentari li devia agradar, perquè em va respondre “¡mestruch, gracias por escribir tu primera opinión!”, em va atorgar 100 punts i em va informar que només me’n mancaven 200 per esdevenir crític de nivell 1.

Però l’alegria va durar ben poc, perquè al cap d’unes hores l’equip d’assistència de TripAdvisor em va avisar que no podien publicar la meva opinió perquè el català no forma part del selecte però ampli grup d’idiomes acceptats per l’empresa, que a banda de l’anglès, el francès i l’espanyol, n’inclou d’altres com l’eslovac, el noruec i el danès, tots ells amb menys parlants que el català i igual de respectables que aquest o més, que ja sabem que la mida no fa la cosa. La solució, és clar, passava per escriure en un dels idiomes acceptats. Les paelles del Racó de Canya es poden lloar en coreà i en serbi, però no en català (i sospito que en valencià tampoc).

Sorprès i decebut per la meva truncada carrera cap a crític de nivell 1 de TripAdvisor, em vaig posar en contacte amb la Plataforma per la Llengua, de la qual sóc soci des de fa anys. Molt amablement em van informar que la meva decepció no tenia res d’original i que el 2013 aquesta va ser la segona empresa que va concentrar més queixes d’usuaris catalans, arribant a ser la primera l’any següent. Interpel·lats sobre la qüestió, els responsables de TripAdvisor donen allargues i diuen que algun dia incorporaran el català, però sense posar-hi data. Per mi que són com el COI i el Parlament Europeu, d’aquests que ja no saben com fer-nos entendre que sense estat propi no hi ha seleccions nacionals ni reconeixement de l’idioma.