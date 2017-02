Blasco Ibáñez és molt conegut per la seva activitat literària i també la política. Les seves facetes, però, com a periodista i editor de mitjans -amb el diari El Pueblo com a emblema- no són menors. En motiu de la celebració de l’Any Blasco Ibáñez al llarg d’aquest 2017 recuperem aquest documental dramatitzat, dirigit per Rosana Pastor i emès per TVE el 2014. El reportatge se centra en la vivència del valencià durant la I Guerra Mundial que va narrar en diferents llibres, tant periodístics com novel·lats, amb gran èxit internacional i que van convertir-lo en un dels grans cronistes de la Gran Guerra.