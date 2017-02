Sóc dels que penso que la rúbrica «Comentaris» que s’inscriu sota qualsevol final d’entrada redaccional en un mitjà digital hauria de canviar de nom.

D’entre els oficis que ha generat el periodisme hi ha la figura del comentarista, és a dir, la persona que habitualment elabora, presenta o signa els comentaris d’un mitjà de comunicació, entenent com a «comentari» la remarca, l’observació, que té per objecte explicar, il·lustrar o criticar el sentit de fets, esdeveniments, coses, productes…

Diria que, de primer antuvi, el comentari se situava en el món de la cultura llibresca —qui no recorda els obligats «comentaris de text» a l’escola?—, per bé que amb l’aparició dels mitjans de comunicació de massa el concepte va derivar, també, cap a aquesta figura, la de qui observa la realitat i en fa, de forma pública, una explicació particular, subjectiva, de vegades àcida, de vegades irònica —fins i tot destructiva—, figura que podem seguir a casa nostra amb, per exemple, Empar Moliner o Pilar Rahola.

La majoria de mitjans digitals que admeten els comentaris al capdavall de les entrades redaccionals ho fan seguint aquest fil històric introduït pel periodisme? O es tracta —com em temo— de la recerca desesperada per tenir més audiència? Només cal constatar que, mentre alguns mitjans moderen els comentaris que s’envien a una entrada redaccional —i és una feinada!—, hi ha una minoria (de vegades de renom) que no ho fa i, encara, n’hi ha qui no n’admet —com el setmanari La Directa.

Si admetem que no és el mateix la figura del comentarista habitual d’un mitjà que la de qui fa un «comentari» en una entrada redaccional, també hauríem d’estar d’acord a canviar-ne la rúbrica i cercar-ne una altra de més adient, com per exemple «Opina» o «Digues la teva» o «Què en penses», per manera que quedi ben clar que l’opinió dels lectors és lliure i no retribuïda, com si que ho és la dels comentaristes en nòmina als mitjans, que exerceixen el seu ofici.

Però, al capdavall, també pot ser que ja m’he fet massa vell i que tot, en el món del periodisme, va en doina.