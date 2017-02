És noticiable que avui és Sant Valentí? Més enllà del debat sobre si aquesta data ja és una tradició a la nostra societat o si és una imposició comercial i consumista –debat, per cert, totalment absent a la premsa- el cas és que moltíssima gent celebra avui el «dia dels enamorats». Molts mitjans –no tots, s’han trobat importants excepcions- aprofiten per fer una o diverses peces repetint els mateixos tòpics any rere any.

Aquí oferim una llista amb exemples classificats per temes i, al final, un cas que demostra que també és possible aprofitar Sant Valentí per a fer bon periodisme.

1. Tant de sucre pot resultar perillós

És possible reconstruir la clàssica imatge de ficció d’una declaració d’amor en públic amb la complicitat de desenes de desconeguts a la vida real? El que en una pel·lícula pot quedar com una escena romàntica o divertida a la vida real pot convertir-se en quelcom ridícul si no una coacció directa –depenent del context. Però a Antena 3 li sembla una bona idea i recopila en aquesta notícia diferents d’aquestes declaracions agafades d’internet, sense context –ni tan sols saber si són autèntiques o falses- i sense cap contrapunt crític o irònic.

2. La justificació estadística

Un truc clàssic per justificar que qualsevol cosa pot ser una notícia és tenir una estadística. No importa massa la credibilitat d’aquesta o que el tema sigui rellevant, el cas és que l’enquesta per si mateixa ja pressuposa que hi ha notícia.

3. La ciència com a excusa

No podia faltar en un rànquing de no-notícies una referència a suposats estudis científics. Aquesta és sobre els suposats beneficis de l’amor en la salut –inclou estar «més guapo»- però hi ha varietats molt diferents.

4. Els consells pràctics

Un clàssic de la data són les recomanacions de regals, restaurants, pel·lícules o activitats per passar «un dia romàntic». N’hi ha de tots tipus però probablement aquest presumptament graciós de «14 estúpids tòpics en què no hauries de caure per Sant Valentí» és dels més extrems.

5 . Foment del c onsumisme

Una variació del punt anterior però enfocat directament a la venda, ni que sigui per donar la raó als qui creuen que va ser El Corte Inglés qui va importar Sant Valentí. N’hi ha de tot tipus de temàtiques, però un dels més curiosos és aquest per a «runners» del portal web d’Atresmedia. Inclou frases com «La resposta ‘tinc de tot’ no sembla tenir lloc».

6. Les «curiositats» del dia que no sabies

Un altre tòpic per cobrir la quota, en aquest cas són 14 curiositats per fer joc amb el 14 de febrer. La curiositat de la curiositat: entre els països citats que tenen una alternativa a Sant Valentí no figura ni Catalunya (23 d’abril) ni el País Valencià (9 d’octubre).

7. Alguna notícia intranscendent de l’altra punta del món

Enguany li ha tocat la prohibició judicial de celebrar el dia dels enamorats al Pakistan.

8. Recull de vídeos virals

Una altra forma de construir una no-notícia és un bon recull de vídeos virals d’internet, sense importar massa la veracitat, l’antiguitat o la procedència. En aquest cas, el tema escollit per La Vanguardia té, a més, una forta connotació masclista.

9. Xafarderies amb famosos

Si tota la resta falla, doncs unes quantes fotografies de famosos amb les respectives parelles també poden servir per a complir amb la data, encara que en realitat no hi tingui res a veure.

10. Una bona notícia

Però també és possible aprofitar Sant Valentí per a «colar» una notícia interessant. En aquest cas una ressenya d’un documental sobre discapacitat intel·lectual i homosexualitat, un tema totalment invisible i complicat de trobar als mitjans generalistes.