Roda de premsa realitzada aquest matí a València del per part de les nou activistes propalestines que han estat encausades per demanar públicament -via Twitter- al festival Rototom que cancel·lés el concert d’un grup acusat de donar suport a l’ocupació dels territoris palestins per part d’Israel. Ara un jutjat valencià ha admès a tràmit una querella per un suposat delicte d’odi i la fiscalia els demana quatre anys de presó. El cas està inclòs al Mapa de la Censura dels Països Catalans i s’ha endegat una campanya de solidaritat amb el lema #DefensemDDHH. El vídeo ha estat produït per La Directa.