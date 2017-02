36 segons del Telediari de RTVE per a informar de les protestes de la pròpia redacció

Dijous, representants del Consell d’Informatius de RTVE van lliurar al Congrés espanyol 2.225 signatures de professionals de l’ens públic en defensa d’una televisió pública plural, independent i de servei públic. És la petició col·lectiva més gran de RTVE i s’emmarca amb el profund malestar per la manipulació de la cadena que es fa des del Govern del PP. El Telediari del migdia del mateix dijous va destinar 36 segons (es pot veure a partir del minut 47) a informar de la història i ho va fer com a penúltima notícia, just abans del 40è aniversari del concurs Saber y Ganar i abans de la informació esportiva. La notícia evita cap referència a les crítiques del PP i explica que el Consell d’informatius “afirma” haver recollit les signatures.