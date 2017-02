L’entrada del periodista, productor i exdirectiu de RTVV, Josep Ramon Lluch, entre la terna de candidats a dirigir la nova radiotelevisió pública valenciana (la CVMC) ha generat tot tipus de comentaris a les xarxes socials. Un dels més ocurrents és aquest vídeo difós per l’usuari de Twitter @escanyat on lloa la figura del “Padre Apeles” -que ell mateix va ajudar a popularitzar- com a una persona “intel·ligent” i “culta”. I per demostrar-ho cita una anècdota d’un acudit de dubtosa gràcia. Els altres dos candidats són la corresponsal de TV3 al País Valencià, Empar Marco, i el professor de la UV i delegat de La Vanguardia, Salvador Enguix.