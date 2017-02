Ahir va presentar-se l’informe sobre la presència de dones als espais d’opinió dels principals mitjans catalans. L’estudi, elaborat pel col·lectiu On són les dones, recompta el percentatge de dones durant sis mesos, tant a les columnes de diaris en paper i digitals com en tertúlies de ràdio i televisió. La presentació va venir acompanyada per un debat amb la participació de la directora de l’Ara, Esther Vera; la presentadora de El Matí de Catalunya Ràdio, Mònica Terribas, la conductora de Els Matins de TV3, Lídia Heredia i la directora de Nació Digital, Karma Peiró.

Les conclusions són demolidores: a cap mitjà s’arriba al 50% i entre els diaris impresos, els articles signats per dones es redueixen al 18%. Només les tertúlies de Televisió de Catalunya –Els matins de TV3, Divendres i Més 324– i Catalunya Plural arriben a la paritat –legalment s’hi considera a partir del 40%. A Catalunya Ràdio s’hi acosten amb un 37%.

Però no sembla que hi hagi una voluntat real entre les direccions dels mitjans de fer autocrítica i tractar de revertir aquesta situació. O, almenys, no de forma pública. Avui, d’entre els mitjans citats només Nació Digital publica una crònica àmplia de la presentació de l’informe i n’analitza les dades. Com a mínim, també Mònica Terribas i Xavier Grasset –a Més 324– han citat l’informe als seus programes. EFE n’ha dedicat un teletip que pot llegir-se al web de La Vanguardia, on els publica de forma sistemàtica.

Mèdia.cat no és un exemple

Pel que fa a Mèdia.cat la situació no està precisament millor. En el darrer mes, dels 16 articles d’opinió publicats només tres estan signats per dones. Encara que això no depèn d’una decisió editorial –l’espai d’opinió de l’observatori és obert a qualsevol soci del Grup Barnils que hi vulgui escriure voluntàriament- des de la redacció s’ha decidit fer un esforç per aconseguir més implicació de les sòcies i tractar de millorar aquesta xifra.