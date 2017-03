Difícilment la imatge gràfica de La Vanguardia podrà continuar mantenint, d’ara endavant, la qualitat que la caracteritzava. El 9 de febrer, el mitjà anunciava al seu equip d’edició gràfica que la secció es buidava de funcions. Les conseqüències de la retallada ja s’estan fent sentir en forma d’indignació i d’errades.

La notícia no ha obtingut difusió pràcticament enlloc, malgrat que podria ser el precedent d’una tendència. De fet, cap mitjà, més enllà del bloc especialitzat en fotografia Photolari, s’ha fet ressò d’aquesta nova víctima que es cobren les retallades i acomiadaments que assolen els grans mitjans. La secció d’edició gràfica del diari, encarregada de decidir quines imatges il·lustren les notícies, la seva mida, la posició en pàgina o el format, a més de realitzar els retocs necessaris per a la seva publicació, constava fins a principis de febrer de 5 treballadores i depenia de l’àrea de fotografia, de la qual prèviament ja s’havien retirat la pràctica totalitat de les col·laboracions externes.

Fonts de la plantilla del mitjà asseguren que, des de la direcció de La Vanguardia, no els han donat encara cap tipus d’explicació que justifiqui la desaparició de la secció, així com les noves directrius. Ara com ara, les tres persones que encara hi queden tenen prohibit col·locar fotografies en pàgina, una de les tasques que realitzaven i que han acabat assumint els redactors i redactores del mitjà, malgrat la manca de temps, experiència, formació i recursos. La plantilla, que ja assumia un procés de precarització creixent des del 2009, suma ara aquesta tisorada a edició gràfica. “Sospitem, evidentment, que l’objectiu és reduir personal i despeses per incrementar els guanys que genera el mitjà, però no està justificat perquè La Vanguardia no té pèrdues”, afegeixen els treballadors.

La retallada ja ha comportat les primeres conseqüències visibles més enllà de la indignació que s’ha instal·lat en la plantilla, en forma de descoordinació i errades que es podien haver evitat fàcilment amb una aposta ferma pel funcionament normal de la secció gràfica. La imatge escollida per il·lustrar un article sobre la inversió estrangera a Andorra, en un especial informatiu que el diari va publicar dijous 23 de febrer, n’és una de les mostres més clares. La fotografia, que el peu anuncia com un mapa del territori andorrà, és en realitat un mapa de la República Txeca, com es pot comprovar a la imatge.

Però més enllà de l’increment potencial dels errors gràfics que pot comportar, l’eliminació de la secció està perjudicant la plantilla de forma generalitzada.

“Perjudica no només als fotògrafs i editors de la casa, també als redactors i redactores, que es veuen sobrepassats perquè han d’afegir a la feina que ja tenen el temps de buscar les imatges i col·locar-les. Això fa que, de vegades, s’acabin prioritzant fotografies d’agència perquè manca temps i espais per a coordinar-se amb els fotògrafs de la casa, una funció que la secció d’edició gràfica facilitava. Tot plegat està fent baixar la qualitat i l’equilibri de les imatges del mitjà”, lamenta una font de la plantilla.

Es desconeix encara si serà una mesura aïllada o la seguiran noves retallades en altres seccions del mitjà.