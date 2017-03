Les periodistes podem fer estades a residències artístiques. Siguem artistes o no. Ens sentim artistes o no. Aquest últim any, n’he fet dues: al Centre d’Art i Natura de Farrera , al Pallars Sobirà, i a l’ Stiwdio Maelor , a Gal·les. Ho recomane: per fer, per estar-s’hi, per ésser. Les meues estades foren temps i ganes. I molts descobriments que he d’agrair a una amiga que sempre camina unes passes davant de mi. Per exemple:

Què es fa a una residència artística? Depén. N’hi ha que programen activitats i d’altres on les residents tenen llibertat absoluta per treballar en els seus projectes. És un espai per pensar i desenvolupar idees, per fondre’s amb l’entorn, per buscar històries, per aprendre de les altres.

Quant costa? Poc, molt o gens ni miqueta. El preu variarà en funció de les instal·lacions, dels serveis que oferisquen, del seu ànim de lucre o de si compten amb finançament extern, públic o privat.

On es pot fer una residència artística? Arreu del món. Hi ha cercadors que faciliten la tasca: Localizart , Resartis , Arte-sur o Xarxaprod . Hi ha d’urbanes i de rurals. Ací a la vora i en els antípodes. Residency Unlimited fa dentetes cada setmana a la meua bústia de correu electrònic.

Hi ha residències específiques per a periodistes? Sí. Una cerca ràpida a Google en qualsevol idioma és el primer pas. N’hi ha d’un àmbit específic (dona, ciència) i d’altres de temàtica lliure.

Crec que les periodistes, generalment i amb totes les excepcions i cometes del món, preguntem poc a altres periodistes. Trobe a faltar més informació en comú que ens facilite la feina i la vida. Per això i perquè acabe d’encetar la cerca d’una nova aventura, hui he volgut compartir una part de la meua capsa d’eines.