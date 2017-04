Des de petites perles que potser han passat desapercebudes fins a d’altres nascuts amb ànima d’esdevenir canònics, oferim una petita selecció de novetats editorials al voltant de l’exercici de la professió, el sistema de mitjans o la història del periodisme. La diada de Sant Jordi pot ser una bona excusa per reflexionar i aprendre sobre el periodisme polític, la crisi de la premsa, la cobertura de conflictes internacionals o la història de grans diaris del país, entre d’altres.

Molts periodistes publiquen llibres i molts llibres tenen format periodístic (reportatge, crònica, etc.). L’objectiu d’aquest recull, però, és agrupar específicament les novetats editorials sobre l’exercici de la professió i sobre el sector.

Recuperar la credibilitat dels mitjans

Periodismo en reconstrucción. De la crisis de la prensa al reto de un oficio más independiente y libre, de Josep Carles Rius (Edicions de la UB)

Podria ser l’enèsima publicació sobre l’enfonsament dels mitjans tradicionals, però aquest es defineix com un llibre optimista. El president de la fundació que edita Catalunya Plural relata la crisi de la premsa i especialment la pèrdua de la credibilitat, però també el canvi de paradigma que ha portat a la creació de noves hegemonies i la “reconstrucció” del periodisme. La creació de nous projectes amb implicació ciutadana, la cerca de noves fórmules empresarials per garantir la llibertat del mitjà són només algunes de les respostes.

Salvar los medios de comunicación, de Julia Cagé (Anagrama)

El títol d’aquest llibre podria semblar una ingènua utopia, si no fos perquè l’economista francesa hi presenta un model detallat per desconnectar el capital del poder i recuperar així la independència dels mitjans de comunicació. Creant societats sense ànim de lucre, convertint els petits donants en accionistes i facilitant ajuts públics i exempcions fiscals, la doctorada a Harvard i professora d’Economia a Science Po a París podria tenir una alternativa tangible per als sistemes de mitjans d’arreu d’Europa.

Conflictes internacionals

Guerras de ayer y de hoy, Mikel Ayestaran i Ramon Lobo (Colectivo 5w)

El primer número de la col·lecció “Voces”, que va estrenar aquest hivern la revista d’informació internacional 5w, ens regala una conversa tranquil·la entre Mikel Ayestarán i Ramon Lobo, on el lector té la sensació d’estar assegut amb ells, escoltant-los. Aquestes figures reconegudes del periodisme internacional es porten vint anys, un temps en què la feina del corresponsal ha canviat força. Junts reflexionen sobre periodisme i guerra, sobre models i estils, sobre punts de trobada i punts de fuga entre les experiències viscudes.

Periodisme polític

Periodisme samurai. Les claus per a ser un bon periodista polític, de David Miró (Editorial UOC)

El periodista polític és el guardià de la democràcia i ha de suportar molta pressió. L’exercici del periodisme polític demana a l’informador un especial compromís d’independència i una bona dosi de destresa per evitar els paranys del poder. En aquest volum, el sotsdirector del diari Ara proposa una mena de decàleg per exercir la professió, “una barreja entre manual d’instruccions i llibre d’autoajuda”. Pensat inicialment pels seus alumnes de la Pompeu Fabra, l’autor admet que li ha servit per conèixer-se millor a ell i als seus companys.

Figures per reivindicar

Montserrat Roig. La memòria viva, d’Aina Torres (Sembra Llibres)

A través de la literatura, el periodisme, el feminisme i la memòria històrica, la periodista i gestora cultural Aina Torres repassa la vida i l’obra de Montserrat Roig. Personalitats que van compartir-hi la vida i alguns dels seus deixebles contribueixen també a recuperar la seva figura i a reivindicar-ne la plena vigència literària, social i política.

Història del periodisme i dels mitjans

Història del periodisme de Catalunya, de Francesc Canosa (dir.) (Sàpiens Publicacions)

Aquesta col·lecció de tres extensos volums pretén ser un exhaustiu referent sobre la història de la comunicació al nostre país al llarg de gairebé 400 anys. Són més de 800 pàgines escrites amb un to divulgatiu, profusament il·lustrades amb fotografies i amb la participació d’una cinquantena d’especialistes i autors destacats. El primer volum tracta des de l’aparició de les gasetes al segle XVI fins a la guerra civil. El segon, la dictadura franquista. El tercer, finalment, s’ocupa del període que va des de la Transició fins a l’actualitat.

Història de La Vanguardia, Gaziel (L’Altra editorial)

La història del diari català actual més veterà explica també una part de la història del país, o viceversa. L’exercici de crònica i de memòria serveix a Gaziel per donar una autèntica lliçó sobre els comportaments polítics, personals i civils del país. L’Altra editorial recupera aquest text, probablement l’últim llibre que va escriure l’autor, en una edició modernitzada i prologada per Antonio Baños.

Aquest és només un recull, per descomptat ampliable, d’algunes novetats editorials sobre periodisme i mitjans aparegudes recentment. Podeu afegir les vostres recomanacions a la llista tot deixant un comentari.