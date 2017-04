És evident que la producció cultural i en concret la ficció audiovisual són fonts importantíssimes a l’hora de modelar la nostra visió del món. I, naturalment, també són un reflex -irreal, incomplet i mediatitzat- de la societat de la que sorgeixen i a la qual es dirigeixen. Per això ha estat rellevant que la factoria Disney -una de les companyies amb més influència a nivell global en la producció de ficció dirigida a la infància i l’adolescència- hagi inclòs per primera vegada un bes homosexual en una de les seves sèries. Es tracta d’una visió fugaç -en cap moment hi ha un personatge central d’una trama gai- i en un producte de segona categoria només visible en els canals de televisió de Disney en alguns països. Amb tot, les crítiques homòfobes a la productora, tot acusant-la “d’adoctrinar nens” per convertir-los en gais, no s’han fet esperar. I és que hi ha qui sospita que la direcció de Disney ha inclòs la imatge com una forma de globus sonda, per tal de valorar les reaccions del públic i valorar la possibilitat d’ampliar la presència de personatges gais a les seves produccions, atenent així a la potencial i creixent audiència criada en famílies homosexuals.