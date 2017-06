Diversos mitjans han difós una notícia que ha corregut com la pólvora després que se’n fes ressò el digital britànic Metro. «Un nadó que estava sota una dieta sense gluten mor pesant només 4 quilos». El que no s’ha explicat tant és que és molt poc plausible que un nadó mori per no menjar gluten i que en realitat la defunció va passar fa 3 anys.

«Mor un nadó de set mesos perquè els seus pares li van aplicar una dieta sense gluten», titula La Vanguardia. «Polèmica a Bèlgica per la mort d’un bebè no celíac després de ser alimentat sense gluten», alerta El Confidencial. I a dins, reblen: «La dieta baixa en gluten ja s’ha cobrat víctimes». El que no diuen els titulars -i que en algunes notícies costa de trobar- és que en realitat l’infant va morir l’any 2014. El fet ha sigut notícia a Bèlgica perquè ha començat el judici contra els pares, acusats de no alimentar l’infant adequadament i de no proporcionar-li l’atenció mèdica adequada.

Molts titulars han relacionat directament la mort amb el fet que el bebè mengés una dieta sense gluten tot i no ser celíac. És cert que arran de la «moda» de les dietes sense gluten, diversos mitjans han donat veu a experts que alerten que els aliments que en contenen no tenen perquè ser perjudicials, i que les persones que no siguin celíaques poden menjar-ne perfectament. Aquesta alerta i, probablement, el fet que els pares del nadó regentessin una botiga naturista, ha contribuït a escampar l’alarma i a relacionar directament les dietes «alternatives» amb la mort de l’infant.

Tot i això, diversos experts ho contradiuen. «Ningú es mor per no menjar gluten i menys un nen de set mesos», afirma la doctora en Nutrició Alice Chaplin. De fet, en el cas dels nens petits, l’Organització Mundial de la Salut recomana donar el pit de forma exclusiva fins als 6 mesos, i a partir d’aquí anar introduint la fruita, la verdura, etc. Que un nadó de 7 mesos no mengi gluten és, doncs, quelcom força generalitzat.

Diverses notícies també es fan ressò del fet que el nen no s’alimentava amb llet materna o de fórmula sinó amb llet de quinoa. «La llet de quinoa, com la de soja, d’arròs o d’altres aliments, no té les propietats d’una llet. De fet, ni tan sols les hauríem d’anomenar així, sinó ‘begudes’ de quinoa, de soja o del que sigui», puntualitza Chaplin, que coincideix amb la pediatra Lucia Galán que aquesta pot ser una causa més plausible de la mort. «Aquest nadó va morir desnutrit perquè els seus pares li van administrar una beguda vegetal per decisió pròpia», comenta.

Probablement la mort del nadó, que als set mesos pesava la meitat del pes recomanat, va lligada a que estava desnutrit. De fet, l’autòpsia va revelar que no tenia res dins l’estómac. El que els experts descarten és que morís per no ingerir gluten. Una dada que no només s’ha inclòs a les informacions de forma errònia sinó que sovint s’ha destacat fins i tot en els titulars.