A voltes, encara, amb els dos periodistes del diari Público que han denunciat les clavegueres de l’Estat. Disculpeu que hi insisteixi, però és que no me’n sé avenir.

El mateix dia 23 de maig, la crònica de Jaume Grau a Públic començava amb un paràgraf simptomàtic: “Poca assistència de polítics i poca expectativa dels mitjans, davant la intervenció en la comissió del Parlament de Catalunya que investiga les gravacions a l’exministre Jorge Fernández Díaz amb Daniel de Alfonso, dels periodistes de Público Patricia López i Carlos Enrique Bayo.(…)”

Poca assistència, poca expectativa, polítics, mitjans… una combinació de conceptes que fa molt mal. Però aquests són els fets. I jo me’n pregunto les raons. Per què la feina d’investigació i denuncia implícita d’aquests dos professionals ha estat tan menystinguda i ignorada?

Quin fals pudor a parlar de nosaltres mateixos, quina malentesa competència entre mitjans ens impedeix aixecar la veu per denunciar les misèries del poder i els atacs a la nostra professió?

Deixaré de banda la trama mafiosa de jutges, fiscals, polítics, empresaris i periodistes. Vull referir-me a allò que toca directament a la feina “d’anar, veure i explicar”, que és la nostra.

Patricia López i Carlos Enrique Bayo, en seu parlamentària, van explicar -i ningú els ha desmentit ni demandat- que el Ministeri de l’Interior controla mitjans de comunicació, que té periodistes infiltrats, i que fa xantatge i amenaça a periodistes que fan la seva feina -i nosa-.

Ras i curt, aquests dos col·legues ens estan dient dues coses: que hi ha uns periodistes que no mereixen continuar exercint la professió i que n’hi ha uns altres (ells en aquest cas) que són perseguits per exercir-la amb dignitat i honestedat, dos qualificatius sobrers atès que el periodisme només és possible d’exercir d’aquesta manera, però em ve de gust redundar.

I no sé quin d’aquests dos fets és més greu. No sé quina d’aquestes dues veritats ens allunya més de l’exercici lliure de la nostra feina. No sé quina de les dues realitats ens apropa més als Estats autoritaris i dictatorials, a les repúbliques bananeres, on es menysprea i persegueix amb idèntica mala fe a la premsa.

Em rebel·la que hi hagi periodistes servint al poder i periodistes amenaçats pel poder i que la nostra comunitat reaccioni com si sentís ploure!. Vull recordar que per uns comentaris impresentables sobre Irene Villa o Carrero Blanco a Twitter s’han demanat 3 anys de presó. I que per gestes de tota índole, però poc útils per a la societat, les xarxes socials han vessat a lloances. En canvi, ens diuen a la cara que la llibertat d’expressió està amenaçada i manipulada i…ni piu!

Cap polític a títol personal, cap partit, cap institució s’ha lamentat ni s’ha queixat de sentir (en l’atac a la premsa) la democràcia amenaçada.

Pocs mitjans han trobat d’interès cobrir la compareixença parlamentària dels dos periodistes, ni fer-se’n ressò a posteriori. I el que és més greu, no han focalitzat que Carlos Enrique Bayo i Patricia López personalitzen el periodisme perseguit, incòmode al poder i amenaçat. El periodisme que hem de defensar.

On és la “societat” (per no concretar) que no denuncia la mala praxi del Ministeri de l’Interior comprant i amenaçant periodistes? On són les institucions que no actuen d’ofici? On paren els demòcrates que no exigeixen garanties sobre la llibertat d’expressió i informació? On són els sindicats, els col·legis de periodistes, el gremi, que no fan res per eliminar els que embruten tot el col·lectiu? Per què no reaccionen davant d’aquest atropellament de la professió?

On som cadascun dels qui estimem aquesta feina que ho hem entomat amb tanta normalitat?! Que no ho veieu? És el periodisme, estúpids!