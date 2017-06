Qui és Cristiano Ronaldo? Segons aquesta peça de 46 segons emesa al Telediari de TVE -i recollida a Twitter per Juan Miguel Garrido– podria ser un model o un futbolista portuguès. En cap moment el locutor nombra l’equip espanyol pel qual treballa -i que acumula més casos de jugadors i entrenadors que presumptament haurien defraudat impostos. Les imatges escollides són, majoritàriament d’anuncis publicitaris protagonitzats per l’esportista i se’l pot veure vestint fins a nou samarretes diferents, però cap d’aquestes és la del Reial Madrid. La notícia, a més, ofereix principalment la versió de Ronaldo, segons el qual pagaria els 14,7 milions d’euros defraudats com a “mostra de bona voluntat”.

En altres ocasions Mèdia.cat ha documentat la parcialitat de la premsa madrilenya o barcelonina a l’hora d’informar dels possibles delictes dels futbolistes dels respectius equips, en aquest cas, però, es tracta d’una televisió pública d’àmbit estatal i per tant, en teoria, blindada de pressions comercials o de sentiment localista.