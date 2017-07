Aquests pròxims dies 7 i 8 de juliol, es reuneix a la ciutat alemanya d’Hamburg el G-20, la trobada dels ministres de finances de les 20 economies més potents del planeta. En el marc d’aquest fòrum, on hi és representat el 85% de la riquesa i el 80% del comerç del món, es preveu debatre temes relacionats amb l’estabilitat financera i el creixement de l’economia global, si bé també s’analitzarà el fenomen del terrorisme, la crisi dels refugiats o el paper de Corea del Nord en l’actual context internacional.

Entre els mandataris dels països que hi participaran, destaca Donald Trump, Vladimir Putin, la cancellera Angela Merkel, el flamant nou president francès, Emmanuel Macron, el president turc, Recep Tayyip Erdogan, i representants de l’Aràbia Saudita, als quals se’ls sumarà els directius dels grans organismes financers.

Per a l’ocasió, les autoritats germàniques han desplegat més de 20.000 agents policials en un perímetre aproximat de 38 km2, en la qual estarà prohibit manifestar-se. La contínua presència d’helicòpters sobrevolant nit i dia i el control d’accessos al recinte firal i a la filharmònica de l’Elba, escenaris de les reunions, convertiran la trobada del G-20 en un fortí inexpugnable per qui vulgui interferir o boicotejar-ne la celebració. Tant és així que la policia ha habilitat un centre d’empresonament amb capacitat per encabir 400 persones.

Les mesures per blindar la cimera no han estat discutides per cap mitjà important, que lluny de criticar-les, les han justificat a força d’advertir dels incidents que puguin protagonitzar els col·lectius que s’oposen a la trobada. Així ho ha fet, per exemple, el diari La Vanguardia, que en l’edició d’ahir dijous, titulava “Els antiglobalització amenacen en fer d’Hamburg un “infern” per al G-20”.

Segons el rotatiu del Grup Godó, grups de joves autònoms ja haurien cremat cotxes de policia i sabotejades línies de trens en les darreres hores, el que anticiparia possibles aldarulls en els pròxims dies. En cap moment, explica les acampades i les concentracions que centenars de persones havien celebrat de forma completament pacífica.

També El Espanol obre avui la secció d’Internacional amb la llegenda “Benvinguts a l’infern: Hamburg es blinda davant les protestes contra el G-20”. El digital conversador utilitza el lema del moviment altermundista per demonitzar els sectors crítics amb les mesures austericides i neoliberals que el G-20 ha aplicat els darrers anys, les quals han causat enormes perjudicis en l’àmbit socioeconòmic i mediambiental.

En la mateixa línia ho tracta El Universal, que el passat dia 2 explicava com la policia es preparava per intents de tall de subministrament i destrucció de pals d’alta tensió. Citant únicament fons policials, el digital ressaltava el potencial violent dels manifestants “extremistes” que arribarien a la ciutat alemanya. I en termes similars s’expressava diumenge passat El País, que sota el títol “Alemanya tem sabotatges i atacs incendiaris en el G-20”, es feia ressò d’un informe policial en el qual s’adverteix de la “presència de grups extremistes d’esquerres”.

Molt pocs diaris, en canvi, han situat al focus en la gènesi de les protestes i les restriccions a la llibertat d’expressió. És el cas del El Diario.es, que assenyala les mesures d’excepció i la retallada de drets que suposa l’operatiu policial decretat pel govern d’Angela Merkel, o el quinzenal Directa, que avui empra el títol “infern” per detallar la impunitat amb què poden actuar els serveis d’ordre. Aquests i altres mitjans s’escapen del relat hegemònic i posen l’accent en la criminalització de la qual són objecte els moviments altermundistes que, entre demà i dissabte, confluiran pels carrers d’Hamburg.