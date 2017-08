Les Illes Balears ja no tindran més espectacles on es torturi i es mati animals. Amb els vots de la majoria de diputats, el parlament balear va aprovar ahir dilluns una llei que prohibeix el sacrilegi dels toros durant les curses, així com el seu maltractament en festes i altre tipus d’espectacles públics.

A partir d’ara, es sancionaran aquells actes en què es lesioni la integritat de l’animal, i en el cas de les curses, tant els toreros com els bous hauran de passar controls antidopatge. La llei també preveu que aquests festejos quedin limitats a una exhibició simbòlica sense elements que denigrin els toros, a més de multes pels recintes que permetin l’entrada als menors de 18 anys.

L’aprovació de la norma ha vingut acompanyada d’un intens debat que ha palesat la majoria partidària d’evitar que els toros siguin maltractats i pateixen el terrible sacrilegi del qual són víctimes. Una posició que no ha agradat a Ciutadans i el Partit Popular, els únics grups de la cambra que s’han oposat a la llei, ni als mitjans que els són afins.

La majoria d’aquests rotatius han desplegat una bateria d’improperis contra el moviment antitaurí i les formacions que han recolzat la mesura, que lluny de la seva inconstitucionalitat, és perfectament legal perquè no excedeix les competències autonòmiques.

El diari El Mundo ha dedicat diversos articles a associar la norma amb el suposat intent del nacionalisme de carregar-se les tradicions espanyoles. En la seva peça d’avui, el columnista Zabala de la Serna considera “falaços” els promotors de la llei i els acusa d’actuar “contra la història, la tradició, la cultura, l’art i el patrimoni d’Espanya”.

També Interconomía posa el crit i el cel, i en boca de la Federació Taurina de les Illes Balears i la Fundació Toro de Lídia, s’abraona contra l’esquerra i el sobiranisme balear per aquesta decisió. En la seva crònica “El món taurí, sobre la llei de les Balears: “intenten rebutjar el fet espanyol”, veu en la mesura una actitud caciquil moguda per l’animadversió que, a Catalunya i a les Illes, el nacionalisme tindria cap a la identitat espanyola.

La crònica d’Intereconomía no difereix massa de la publicada per La Gaceta, que amb motiu de l’acord parlamentari, obra la secció de Balears amb un titular força condescendent amb el moviment taurí i els partits conservadors: “Taurins evidencien l’odi de l’esquerra balear cap a ‘tot allò espanyol’”.

Al seu torn, l’ABC juga amb el símil “Estocada” i una fotografia en què apareix una senyera amb el lema ‘Llibertat’ per definir el mal que, al seu entendre, hauria rebut el toreig per part del “tripartit balear”, alhora que utilitza els seus opinadors per reblar la indignació. Entre aquests columnistes destaca Andrés Amorós que, amb el seu article “Frau de llei i esperpent”, considera que la norma sorgeix arran de l’auto amb què el Tribunal Constitucional va censurar la llei catalana. “Han canviat de tàctica: prohibeix les curses però l’han adaptat a la balear”, diu Amorós, fent al·lusió al fet que es podrà torejar però sense escometre danys a l’animal.

Igual que l’ABC, altres mitjans com la COPE només ofereixen l’opinió dels sectors més retrògrades per demonitzar la prohibició dels toros. En aquesta ocasió, la ràdio episcopal recorre a Jordi Campos, president de Círculo Balear, una fundació coneguda pel seu ideari ultra, per qui la llei balear només respon a “l’obsessió de l’esquerra nacionalista”.

De forma més o menys dissimulada, doncs, els diferents diaris i portals conservadors han exhibit el seu menyspreu a la llei balear. Alguns han posat l’accent en el perjudici que causa als festejos taurins, altres que transgredeix l’ordenament jurídic vigent, però sense excepció, tots i cadascún relacionen la norma amb el pretès intent del nacionalisme català i balear de laminar les sacralitzades senyes d’identitat espanyoles.