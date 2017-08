Avui dimecres, 26 de juliol, Mariano Rajoy ha comparegut a l’Audiència Nacional de Madrid com a testimoni del cas Gürtel. Enmig d’una gran expectació, el president del govern espanyol ha defensat la seva honorabilitat i, amb un to seré i pausat, ha negat que conegués l’existència d’una caixa B mitjançant la qual el Partit Popular s’hauria finançat de manera irregular. “Les meves responsabilitats són polítiques, no de comptabilitat”, ha afirmat.

La compareixença del líder popular, que també ha desmentit que cobrés cap sobresou en negre de la formació, ha estat seguida per nombrosos mitjans de comunicació estatals, dels quals molts han detallat en directe l’interrogatori que els magistrats de l’alt tribunal anaven formulant al polític gallec.

Així com alguns han explicat els termes del judici i els motius pels quals Rajoy havia de declarar, altres s’han dedicat a blasmar la citació judicial. És el cas del diari La Razón, que en una editorial molt dura, titllava ahir dimarts de “disbarat jurídic” i “espectacle polític” la seva compareixença, assegurant que l’Acusació d’Advocats Demòcrates Europeus (AADE) i els lletrats de l’acusació no havien aportat cap dels elements necessaris perquè Rajoy hagués de declarar a l’Audiència Nacional.

També el digital OK Diario, del controvertit Eduardo Inda, qualifica de “maniobra” la cita promoguda per l’AADE, a la qual vincula amb el PSOE de Pedro Sánchez, i en el seu editorial d’avui, defensa Rajoy argüint que els casos de corrupció que afecten la seva formació són molt anteriors a la seva arribada a la presidència del PP. “Pena de banqueta”, “estigmatitzat” o “No és justícia, és pur xou polític” són alguns dels qualificatius que utilitza per restar valor a la vista oral.

Entre les defenses més abrandades del president espanyol, però, sobresurt Es Diario, que a través de Carlos Dávila, obria l’edició d’ahir amb el títol “Alerta en el PP: Rajoy es prepara per a l’ensarronada d’un jutge de la Gürtel”. En aquest cas, Dávila adjectiva la compareixença del líder del PP com a “linxament mediàtic”, “escarni rajoynià”, alhora que acusa de “palmers i picadors” els membres de l’AADE, de qui insinua que operen al servei dels partits d’esquerra.

En un to menys desafiant però igualment favorable a la innocència de Rajoy, Pedro del Rosal, d’El Economista, dedicava ahir la seva columna al cas Gürtel. Amb el títol “Rebaixem les expectatives: Rajoy sortirà tant innocent com va entrar”, Del Rosal també parla de “xou mediàtic” i recrimina el tribunal que actuï de forma “populista” i amb afany de “justicier”, mentre que l’ABC focalitza les seves crítiques als adovcats de l’acusació, als quals recrimina que busquin “el seu minut de glòria”.

En aquest retaule sobre el cas també destaca El País, que, a diferència de la resta de capçaleres, prioritza les situacions sobre Catalunya i Veneçuela per davant de la compareixença de Rajoy, quan és la primera vegada que un president de govern espanyol és citat a declarar per l’alta instància judicial. Excepte el rotatiu del Grup Prisa, els altres diaris inclouen aquesta circumstància entre les notícies de referència i, més enllà del grau d’escepticisme que mostren respecte a la qüestió, posen èmfasi al caràcter històric del judici.

Amb l’ànim d’eximir-lo de responsabilitats o restar interès al cas Gürtel, el fet és que els mitjans conservadors han desviat l’atenció sobre la compareixença, quan no l’han desautoritzat i atribuït a una fosca estratègia de l’esquerra. Novament, la corrupció esdevé la gran arma llancívola per desgastar l’adversari polític.