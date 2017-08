Marc Marginedas: “Identifico el periodisme amb curiositat per les coses”

Marc Marginedas: “Identifico el periodisme amb curiositat per les coses”

Marc Marginedas té una trajectòria de vint anys com a corresponsal de guerra -va començar cobrint la Guerra d’Algèria duran la dècada dels 90- i expert en el Pròxim Orient i Rússia, treballant bàsicament com a enviat especial de El Periódico a aquesta zona i actualment és el corresponsal d’aquest diari a Moscou.

Aquest vídeo és un extracte d’aquesta entrevista on Marginedas reflexiona sobre la funció social del periodisme, el paper dels corresponsals en els conflictes bèl·lics i el tractament mediàtic que aquests reben als mitjans catalans. L’entrevista ha estat publicada al blog Imponderabilia Mundi, creat per na Lucía Blanco Gracia i n’Emma Pons Valls, estudiants de Periodisme i Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra. Forma part d’un cicle de metaperiodisme on s’entrevista -en format escrit i audiovisual- a diferents periodistes del país i que Mèdia.cat anirà reproduint durant els propers dies. Anteriorment ja han entrevistat Mònica Terribas, Sergi Picazo i Roger Palà o Eulàlia Comas.