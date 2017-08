Álex García és un llicenciat en comunicació audiovisual de 23 anys i resident a Madrid que acaba de ser citat a declarar en qualitat d’investigat davant l’Audiència Nacional espanyola per un “delicte continuat d’enaltiment del terrorisme”. El “delicte” de García és els continguts que publica al seu canal de Youtube anomenat Resistencia Films i on denuncia la precarietat laboral, els abusos policials i els desnonaments entre d’altres. Entrevistes, videoclips i fins i tot curts de ficció serveixen com a gèneres narratius. En aquesta entrevista a Público el youtuber assegura que no sap quin dels seus continguts han pogut cridar l’atenció del sistema judicial. En aquest vídeo explica el cas en primera persona.

Aquest cas se suma a d’altres, com els rapers Pablo Hasel o Valtonyc o els encausats en l’Operació Aranya.