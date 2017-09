Els atacs a Barcelona i Cambrils han suposat un daltabaix també per al periodisme. Si ahir ens fèiem ressò d’algunes de les males pràctiques, violacions dels codis deontològics i debats sobre la professió que han aflorat -i que podríem seguir ressenyant durant dies-, avui apostem per obrir la mirada i fixar-nos en les cobertures d’altres atemptats.

La selecció no pretén ser exhaustiva ni globalitzadora: si bé el terrorisme anomenat gihadista és un fenomen internacional, és prou sabut que els atacs fora del món occidental reben molta menys atenció mediàtica, i aquesta tria no n’és una excepció. Ens hem limitat a seleccionar tres cobertures: totes són de mitjans dels Estats Units, parlen sobre atemptats que han tingut lloc en aquest país i, el més important: han guanyat un premi Pulitzer, un dels màxims reconeixements periodístics als EUA i al món.

Última hora: dos germans i “immigrants ‘normals’ als EUA”, els presumptes atacants a la Marató de Boston

El Boston Globe va guanyar el 2014 un Pulitzer en la categoria de notícies d’última hora per la seva cobertura exhaustiva dels atacs amb bomba a la Marató de Boston. El jurat dels premis va valorar l’ús d’eines digitals diverses per explicar la tragèdia. Durant quatre dies seguits van mantenir un blog en directe que anaven actualitzant amb les darreres informacions. En aquesta peça explicaven l’origen dels atacants, amb certes ressonàncies amb els fets dels últims dies a Barcelona i Cambrils:

“The suspects” (en aquesta pàgina s’enllacen els continguts publicats el dia de l’atemptat i els següents pel Boston Globe)



Reporterisme: Bin Laden abans de l’11-S



Pràcticament vuit mesos abans dels atemptats a les torres bessones de Nova York, el 13 de gener del mateix any, el New York Times explicava en profunditat els orígens de Bin Laden, el seu paper durant la invasió soviètica de l’Afganistan i com havia aconseguit crear una xarxa mundial. És només el primer d’una cobertura exhaustiva i detallada, abans i després de l’11 de setembre, que perfilava el terrorisme global i les amenaces que suposava. La plantilla del Times va rebre un Pulitzer l’any 2002 en la categoria de “Reportatge explicatiu” per aquest treball:

“One man an a global web of violence” (aquest és el primer d’una sèrie de reportatges que es poden consultar al mateix enllaç)

Investigació: accions antiterroristes assenyalen la comunitat musulmana als EUA

Els periodistes de the Associated Press Matt Apuzzo, Adam Goldman, Eileen Sullivan i Chris Hawley van revelar l’any 2011, després de mesos d’investigació, una important exclusiva en la política antiterrorista del Departament de Policia de Nova York després dels atemptats de l’11-S. Segons les informacions, la policia novaiorquesa tenia un programa d’espionatge clandestí que monitoritzava comunitats a partir del seu perfil ètnic, especialment les musulmanes, amb l’ajuda de la CIA. Aquest treball periodístic, format per una sèrie de reportatges, va guanyar l’any 2012 un premi Pulitzer en la categoria de periodisme d’investigació. Arran de les publicacions es van fer peticions per què s’iniciés una investigació federal i es va generar un debat sobre la recopilació d’informació per part dels serveis d’intel·ligència als EUA.

“With CIA help, NYPD moves covertly in Muslim areas” (al web de Pulitzer es pot llegir aquest i tota la sèrie de reportatges publicats)

Després dels fets dels últims dies, des de Mèdia.cat ens emplacem a reflexionar sobre la cobertura dels atemptats a Catalunya de manera més reposada i a donar-nos temps per fer-ne un anàlisi de qualitat. De moment recordem les Recomanacions sobre la cobertura informativa d’actes terroristes, a càrrec del CAC i el Col·legi de Periodistes de Catalunya, i recuperem aquest article que resumeix el manual editat per la UNESCO: