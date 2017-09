La sessió d’ahir dimecres al Parlament de Catalunya passarà a la història per la seva rellevància política. La majoria aritmètica que formen els grups de Junts pel Sí i la CUP va aprovar la Llei del referèndum que dóna cobertura legal a la població catalana perquè pugui decidir l’1 d’octubre el seu futur polític.

Després d’una sessió maratoniana, marcada pels incidents, els successius canvis en l’ordre del dia i les maniobres dels grups de l’oposició amb l’objectiu d’obstaculitzar el debat, l’hemicicle va arribar a la mitjanit amb la votació del text i l’acte de signatura de la convocatòria per part de l’Executiu en ple.

Avui dijous, cada mitjà ha recollit la jornada d’acord amb la seva línia editorial, i així com els diaris favorables al dret a decidir immortalitzen la fermesa i la il·lusió que va desvetllar l’acord adoptat entre els diputats sobiranistes, els escorats a l’espanyolisme publiquen imatges per reforçar titulars que qualifiquen el ple d’ahir com a “cop d’Estat”, “segrest de la democràcia” o “esperpent parlamentari”. D’entre el repertori d’instantànies podem destacar qualsevol mitjà, però per la seva càrrega narrativa, cal fixar-nos en els següents:

El País

El rotatiu del Grup Prisa publica en portada el moment en què, en el transcurs de la sessió, la portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas, fa un gest de súplica a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. D’aquesta manera, emfasitza la idea sobre la suposada actitud autoritària que Forcadell hauria dispensat als parlamentaris de l’oposició, pel qual s’acompanya del titular “Els separatistes imposen el seu referèndum en el Parlament”. En el digital, El País també inclou una fotografia del vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, amb una mirada altiva i desafiant, a fi de mostrar la suposada prepotència del sobiranisme cap a la resta de grups polítics.

La Razón

Des del diari ultraconservador s’opta per incloure a portada una fotografia del president Carles Puigdemont en una posició d’abatiment, a fi de caricaturitzar-lo com una persona aliena i autista a la democràcia contra la qual, segons el rotatiu dirigit per Francisco Marhuenda, estaria atemptant de forma deliberada. En línia amb aquesta tesi, encapçala la pàgina amb el titular “Segrest de la democràcia”. Mentrestant, en la seva crònica a la versió digital, La Razón treu una imatge de la diputada de la CUP, Mireia Boya, que ella mateixa va penjar a la xarxa per explicar, de manera irònica, l’estupor que li causava la llarga durada del ple. El rotatiu utiliza aquesta foto per carregar contra Boya, retraient-li que es “mofa” de la població alhora que recupera la vella polèmica sobre el seu patrimoni a la Vall d’Aran.

ARA

El diari afí al procés sobiranista obre amb una doble imatge que resumeix els principals moments del ple celebrat ahir: l’aplaudiment dels diputats després que s’aprovés la Llei del referèndum i el posterior acte de convocatòria de l’1 d’octubre. En el seu titular, l’Ara fa servir un to més escèptic o descriptiu: “Referèndum convocat”, sense obviar la preocupació per la tensió viscuda ni la transcendència de la decisió adoptada.

El Punt

El Punt Avui busca una portada que convida els lectors a secundar l’1 d’octubre, pel qual col·loca un titular punyent i una imatge sòbria amb el mapa de la votació, on es destaca els 71 diputats favorables al referèndum. A l’interior, reprodueix l’instant en què els diferents consellers estampen la signatura de l’acte de convocatòria enmig d’un clima de distensió i alegria, conscients de protagonitzar un moment clau en la història de Catalunya.