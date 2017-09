En totes les mobilitzacions ciutadanes, especialment les més nombroses, els mitjans estan habituats a emprar la xifra d’assistents que més s’adiuen als seus interessos editorials. Fins i tot per justificar el seu missatge recorren a sistemes de mesura propis que sovint no incorporen els paràmetres científics necessaris amb què elaborar les estimacions de manera rigorosa.

Enguany, a propòsit de la manifestació de la Diada, s’han repetit les mateixes pràctiques periodístiques: hem trobat cròniques que es parapeten darrere les autoritats espanyoles per indicar una suposada davallada de participants a la marxa independentista, amb altres que donen per vàlids els balanços registrats pels organitzadors i la mateixa Guàrdia Urbana.

En aquest retaule de versions, conviuen diaris refractaris al procés que aprimen el nombre de manifestants a 350.000 persones (una xifra impossible atès que tots els trams complets per les persones inscrites dies abans ja suposaven 400.000), amb alguns que es limiten a reproduir les xifres dels organitzadors i la policia municipal, que situa la participació en el milió de persones.

Cada mitjà maneja aquestes fonts a la seva manera. El més curiós és la forquilla tan abrupta entre el balanç de la Subdelegació del govern espanyol –que acostuma a decantar-se cap als interessos de l’Executiu de torn– amb el de la Guàrdia Urbana, la qualobté els càlculs a partir de sistemes d’avaluació més precisos: superfície ocupada per metre quadrat, moviment i circulació de persones en un espai i temps determinat, etc.

A mig camí trobem El País, que segons els seus propis càlculs, el nombre de participants va quedar en mig milió, més pròxims als facilitats per la subdelegació del govern espanyol i que responen a la seva voluntat de presentar l’independentisme com un moviment que perd pistonada entre la societat catalana.

També El Mundo subratlla la xifra del govern espanyol per demostrar que, al seu entendre, la Diada va punxar en relació a Diades anteriors. Per sostenir aquesta teoria, i veient que no pot utilitzar l’estimació de la Guàrdia Urbana de 2016, inferior a la d’engany, ha de recular més enrere per arribar a la següent conclusió: “Dada oficial: 800.000 menys que el 2014”.

El mateix plantejament fa La Razón, que en rocambolesc joc de mans, afirma que la Diada “ha perdut 800.000 adeptes del 9-N a l’1-0” i, en un to més burlesc i agressiu, La Gaceta fa valdre el càlcul de la plataforma espanyolista Societat Civil Catalana, que situa la participació en 250.000 persones, alhora que reprodueix la tesi de l’Executiu de Mariano Rajoy, segons el qual l’11 de setembre ha sigut el menys nombrós dels darrers anys.

La cuina entorn la xifra d’assistents, doncs, dóna per teories de tota mena. En tot cas, mentre els mitjans conservadors i espanyolistes atorguen validesa a un balanç que, segons els trams complets dies abans per l’ANC i Òmnium, resulta molt poc creïble, la Guàrdia Urbana i els organitzadors coincideixen en la quantitat de participants, una circumstància poc habitual quan es tracta de mesurar l’afluència en actes reivindicatius com el celebrat ahir a Barcelona.