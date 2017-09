Ahir dimarts, 12 de setembre, el jutge José Yusty Bastarreche va prohibir la conferència programada per aquest proper diumenge a Madrid en defensa del dret a decidir dels catalans. L’acte no podrà fer-se a la Nave de Terneras, dins de l’antic Matadero, un espai de titularitat municipal que l’alcaldessa Manuela Carmena havia cedit al col·lectiu Madrileñ@s por el Derecho a Decidir, el qual haurà de buscar un local privat que no depengui de l’Ajuntament.

Amb aquesta decisió, Yusty Bastarreche ha acceptat el requeriment del Partit Popular de Madrid, que la setmana passada havia presentat un recurs argüint que calia prohibir “conferències que inciten la comissió de fets il·legals”.

Davant l’auto del magistrat, mitjans progressistes d’àmbit estatal com Público, Infolibre o Eldiario.es s’han referit a les reiterades maniobres del PP per tal que conferències d’aquest estil no se celebrin a la capital de l’Estat. Ja ho va intentar sense èxit davant l’acte que el 22 de maig va tenir lloc a la sala Cibeles del consistori madrileny, on el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va mostrar la seva disposició a negociar amb Mariano Rajoy un referèndum pactat.

També, en les seves informacions, aquests rotatius recorden el perfil retrògrada de Yusty Bastarreche, conegut per haver signat el manifest espanyolista de la plataforma Libres e Iguales, a més d’aclarir la circumstància que l’acte es limitava a defensar el dret democràtic de Catalunya a votar el seu futur polític, no pas a reclamar la independència, i que venia emparat per l’article 20 de la Constitució Espanyola, que textualment reconeix i protegeix el “dret a difondre lliurement els pensaments, idees i opinions mitjançant la paraula, l’escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció”.

Diametralment oposades són les cròniques que publiquen els diaris conservadors i de tendència ultra, que en línies generals han obviat el plantejament de l’acte, del qual diuen que és per fomentar el separatisme. Així ho ha presentat Ok Diario, segons el qual la xerrada no és entorn del dret a decidir sinó orientat a reivindicar la secessió de Catalunya; l’ABC, que fa dies havia aprofitat per carregar tinta contra l’alcaldessa de Madrid amb la notícia “Carmena empara un altre acte a favor de la independència en un edifici municipal”, o La Razón, que en la mateixa línia havia titulat: “Carmena manté l’acte independentista a Matadero”.

A més d’aquesta distorsió quan al contingut de la xerrada, aquestes digitals no esmenten que el PP de Madrid està darrere la decisió del jutge de prohibir la conferència ni tampoc la imparcialitat de José Yusty Bastarreche, que, en el seu dictamen, retreu a Carmena que vulgui aixoplugar un “acte contra el què disposa la Constitució espanyola”. En aquestes termes ho titula El Español, per qui el propòsit dels organitzadors era fer una exaltació del separatisme, comparant aquesta aspiració en un delicte.

Més visceral és el portal Mediterráneo Digital, que a més d’aplaudir el fet que la justícia obligui a Carmena a suspendre l’acte “separatista” de Madrid, el passat dia 5 mostrava les seves inclinacions ultres en normalitzar la circumstància que La Falange cridés la població a impedir la conferència de Madrileñ@s por el Derecho a Decidir.

D’aquesta manera, una convocatòria que s’havia de celebrar sense problemes, igual que s’han fan moltes emparades en el dret a la llibertat d’expressió, ha passat a ser, segons la caverna, un atemptat contra la convivència que una instància aparentment neutral ha decidit prohibir. Per art de màgia, doncs, allò que a tota llum semblaria impensable ha esdevingut per aquests mitjans un episodi normal dins d’un estat de dret.