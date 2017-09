“Negre i independentista”: un còctel per a la caverna

El passat 17 de juny, aviat farà tres mesos, Guillem Balboa es va convertir en el primer alcalde negre dels Països Catalans. Aquell dia, en un acte carregat d’emotivitat i força simbòlica, va prendre el relleu a Aina Munar al capdavant del consistori mallorquí de l’Alaró, en virtut de l’acord subscrit entre el PSIB i Més per Mallorca, la coalició integrada per PSM-Entesa i Iniciativa-Verds i de la qual ell militant.

De bon principi, Balboa, que va arribar a Mallorca provinent de Guinea quan només tenia quatre anys, ha quedat en el punt de mira de la premsa més reaccionària de l’Estat per les seves posicions d’esquerres i sobiranistes. Aquesta premsa ha aprofitat qualsevol oportunitat per denigrar la seva figura, tal com es va comprovar l’endemà mateix d’accedir al càrrec. Medierraneo Digital i Alerta Digital van abraonar-se contra ell i el moviment independentista amb titulars de l’estil “El separatisme endòfob català dóna la benvinguda al primer alcalde negre de les Illes Balears”.

Ara fa una setmana, just després de tornar de vacances, Balboa es va trobar que uns desconeguts havien llançat al pati de casa seva un xot negre agonitzant, que prèviament havien malferit i torturat de manera salvatge.

L’acció, amb clares connotacions racistes, ha començat a ser investigada per la policia del municipi illenc, on aquest alcalde de 52 anys havia ocupat anteriorament la regidora d’Urbanisme. D’acord amb les primeres perquisicions, els fets haurien succeït a la fi d’agost, just després de la festa major, quan Balboa era fora d’Alaró passant uns dies de descans amb la seva família.

Tot i el caràcter xenòfob de l’atac, els digitals més conservadors i espanyolistes han tret ferro a l’episodi, del qual s’han limitat a qualificar de “bretolada”, quan no l’han atribuït al malestar d’uns joves que li havien organitzat un escarni arran de la seva decisió que, en compliment de la llei, els bars no posessin música a la festa major. És el cas del diari El Mundo, que en una breu notícia culpabilitza Balboa de no haver sigut prou diligent i haver aplicat l’ordenança amb antel·lació.

També s’ha utilitzat els seus postulats independentistes per justificar l’agressió. En la seva crònica dels fets, el diari ABC barreja el succés amb les protestes que hauria suscitat entre alguns veïns que Balboa autoritzés la col·locació d’una pancarta al poble amb el lema “Independència Països Catalans”. I en termes similars ho tracta el digital ultra El Español, que tanca la notícia al·ludint a la circumstància que “aquell cartell va aixecar ràpidament polseguera, raó per la qual va ser retirat hores després”.

En lloc de posar l’accent al perfil racista de l’atac, atès el llançament d’un animal negre contra l’alcalde d’origen africà, aquests mitjans s’han dedicat a desviar l’atenció i carregar sobre Balboa la responsabilitat que es deriven de les mesures que ha adoptat els últims mesos. D’aquesta manera, relacionen l’episodi, que ha merescut el rebuig de totes les forces polítiques del consistori, amb els seus postulats sobiranistes i les decisions antipopulars que ha pres d’ençà que, el juny passat, va accedir a l’alcaldia.